Mit neuen Sorten für den Klimawandel gerüstet

Die Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft hat mit Michael Buxbaum, einem gebürtigen Heidenreichsteiner und Absolvent der Universität für Bodenkultur, einen neuen Geschäftsführer. Die Gründungsidee der 1927 gegründeten Genossenschaft ist heute aktueller denn je: Österreichs Landwirtschaft soll unabhängig von ausländischem (Kartoffel)-Saatgut bleiben.

Wichtigstes Saatgut-Vermehrungsgebiet ist das Waldviertel, aber auch im Weinviertel (Leiser Berge) und im Bezirk Freistadt im Mühlviertel wird Saatgut für den Erdapfelanbau produziert. Einer der größten Zuchterfolge gelang den Vorgängern von Michael Buxbaum mit der Sorte „Ditta“, deren Sortenrecht allerdings bald ausläuft.

Die Genossenschaft ist aber auch bei Neuzüchtungen stets erfolgreich, die bei Geschmacksverkostungen vergebene „Goldene Knolle“ konnte in den letzten Jahren immer gewonnen werden. Die Sorte „Valdivia“, die 2013 gezüchtet wurde, wird immer beliebter und bedeutender. Die NÖ-Saatbau züchtet im Frühsortenbereich („Heurige“), mittelfrühe Speisesorten (Salatkartoffel), für den Verarbeitungsbereich (Pommes frites, Chips) und den Stärkebereich (für Bauern, die zum Beispiel an die Agrana liefern).

Bedeutung für ganz Österreich

Insgesamt betreut die Genossenschaft 1.300 Hektar Vermehrungsflächen in vier Gebieten und produziert 22.000 Tonnen Saatgut pro Jahr. Dieses wird zu je einem Drittel über die Raiffeisen-Ware und direkt über Händler vermarktet, 20 Prozent werden exportiert.

Als einziger Züchter in Österreich mit dem größten Vermehrungsverhältnis hat die Genossenschaft Bedeutung für ganz Österreich. Mit dem Klimawandel gibt es jedoch seit einigen Jahren eine neue Herausforderung. Dieser betrifft nämlich die Kartoffel enorm, denn sie verträgt zwar relativ lange Zeit der Trockenheit, aber nur kurz Hitze: „Wenn die Temperatur über 30 Grad steigt, wächst die Kartoffel rückwärts, das Wachstum steht dann und die Kraft geht statt in die Knolle in das Kraut“, erklärt Michael Buxbaum.

Diesbezüglich ist die Genossenschaft bei zwei Projekten national und international engagiert. Ziel ist es, Sorten zu züchten, die auch höhere Temperaturen vertragen, was bei der schon erwähnten „Valdivia“ der Fall ist.