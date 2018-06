Mit einer Umfrage und der Rückmeldung von 300.000 Mitgliedern im Rücken haben sich Arbeiterkammer (AK) und Gewerkschaftsbund (ÖGB) für die Kraftproben mit der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung gewappnet. Das betrifft die glatte Ablehnung des 12-Stunden-Tages ebenso wie die Verteidigung des AK-Beitrages von 0,5 Prozent des Bruttolohns.

AK und ÖGB drehen dabei den Spieß um: Sie werden mit 150 Millionen Euro für einen Digitalisierungsfonds neue Leistungen anbieten. Die Regierung hat im Gegensatz dazu bis Ende Juni von den Kammern Einsparungen verlangt, damit die AK-Umlage auf 0,4 Prozent des Bruttolohns gesenkt werden kann.

ÖGB-Chef Foglar wirft Regierung "Etikettenschwindel" vor

Das kommt für die Präsidentin der Bundesarbeiterkammer, Renate Anderl, den Tiroler AK-Chef Erwin Zangerl, und den scheidenden ÖGB-Chef Erich Foglar nicht in Frage, wie sie am Freitag bei der Präsentation der Umfrageergebnisse deutlich machten. Für eine Senkung der AK-Umlage habe sich kaum ein Mitglied ausgesprochen, betonte AK-Präsidentin Anderl. Für Foglar handelt es sich um einen reinen "Etikettenschwindel", nur um die Arbeitnehmervertretung zu schwächen.

Zangerl ließ aufhorchen. Sollte die Bundesregierung im Alleingang die Beitragssenkung ("Aufforderung zur Selbstverstümmelung") festlegen, werde die Arbeiterkammer das vor Gericht bekämpfen. Dies auch dann, wenn dies der Arbeiterkammer "viel Geld" kosten werde.

Der Wiener AK-Direktor Christoph Klein rechnete vor, dass eine Beitragssenkung um 0,1 Prozentpunkte die Arbeiterkammer 20 Prozent ihrer Einnahmen kosten würde. Umgekehrt bringe die Senkung einem durchschnittlichen Mitglied statt einem Beitrag von sieben Euro im Monat eine Senkung um nur 1,40 Euro pro Monat.

150-Millionen-Topf für Ausweitung des Leistungsangebots

Die neuen Leistungen sollen durch den 150-Millionen-Digitalisierungstopf in den nächsten fünf Jahren den 3,7 Millionen AK-Mitgliedern in allen Bundesländern angeboten werden. Arbeitnehmer sollen damit besser auf die Digitalisierung vorbereitet werden. Das Geld dazu soll mit den jetzigen Beiträgen durch die Auflösung von Rücklagen und eine bessere Kooperation der neun Länderkammer, etwa im IT-Bereich, hereinkommen.

Angeboten werde etwa eine verstärkte Qualifizierung als "Schutzimpfung" (Anderl) für Neuregelungen im Berufsleben, mehr Bildungsberatung sowie bei Pflege. Bemerkenswert daran ist: Diese Pflege-Beratung können dann nicht nur Beschäftigte - also AK-Mitglieder - sondern auch Betroffene In Pension in Anspruch nehmen.

12-Stunden-Tag: ÖGB will dafür kürzere Arbeitszeit

Öffentlich im Vordergrund steht und stand der Konflikt mit der Regierung und der Industrie um die Möglichkeit eines 12-Stunden-Tages, die Entschärfung von Sozialdumping-Regeln und explodierende Mieten. AK-Chefin Anderl meinte zu Kampfmaßnahmen: "Die Bereitschaft ist da." Bei einer Betriebsrätekonferenz am Donnerstag war schon erklärt worden, Kampfmaßnahmen würden vorbereitet.

Foglar stellte klar, man hoffe noch immer, dass bei der Bundesregierung "Vernunft" einkehre. Man sei auch "jederzeit verhandlungsbereit" über flexiblere Arbeitszeiten. Allerdings nicht bei einem Diktat, es müsse dann auch "Spielraum" beim Verhandlungspartner über eine kürzere Arbeitszeit in irgendeiner Form geben. Damit spielte er auf die Forderung nach einer sechsten Urlaubswoche für alle an. Sonst brauche man sich nicht an einen Tisch zu setzen, meinte er.

Treffen der Präsidenten noch im Juni

Anderl und Foglars designierter Nachfolger als ÖGB-Präsident, Wolfgang Katzian, der nächste Woche beim Bundeskongress gewählt wird, werden demnächst an einem Tisch sitzen. Sie treffen über Einladung des neuen Wirtschaftskammerpräsidenten Harald Mahrer noch im Juni zusammen - um auch die Konfliktpunkte anzusprechen.