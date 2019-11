Nicht in den Ballungszentren, sondern vor allem in den Gebieten mit bisher eher schlechtem Empfang soll es bald 5G geben. Der Mobilfunkanbieter „Spusu“ mit seinen Wurzeln in Niederösterreich hat Anfang des Jahres die nötigen Frequenzen ersteigert.

„Ab 2020 stehen uns eigene Frequenzen, die wir heuer ersteigern konnten, in Niederösterreich und Burgenland zur Verfügung. Das heißt, dass wir mit dem kommenden Jahr unsere eigenen Sendestationen aufstellen und damit die Technologie der Zukunft (5G) auch nach Niederösterreich bringen werden", kündigt spusu Geschäftsführer Franz Pichler an, der selbst aus der Region Wolkersdorf kommt. 36 Sendemasten bis Mitte 2022 sollen stehen, Ende 2020 bereits elf. 100.000 kostet ein Masten ungefähr, für das ganze Vorhaben gibt es aber eine EU-Förderung von ungefähr 5 Millionen Euro.

Landesrätin Petra Bohuslav kommentierte das Vorhaben bei einem Besuch im Hauptquartier in Wien so: „Das Land Niederösterreich arbeitet derzeit an der Umsetzung eines europaweit einmaligen Modells, um gemeinsam mit Investoren den Breitbandausbau im ländlichen Raum voranzutreiben. Hierbei hat Allianz Capital Partners 300 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, um in den kommenden drei Jahren 100.000 Haushalte in Niederösterreich zu versorgen. Damit schaffen wir auch die Basis für den 5G-Ausbau im ländlichen Raum. Diese Basis kann und wird auch spusu nutzen, um die niederösterreichischen Haushalte und Betriebe in naher Zukunft mit 5G zu versorgen.“

Das know how für die Umsetzung der neuen Technologie kommt aus Niederösterreich. Denn „Spusu“ wurde in Wolkersdorf gegründet, hat dort immer noch einen Standort und rund 80 Prozent aller Mitarbeiter haben ihre Wurzeln im blau-gelben Bundesland.