Magenta übernimmt Kabelbetreiber in Niederösterreich und Tirol

"Mit dem Kauf von AURA, GFI und von Rudolf Geiger & Co/Kabel-TV Seefeld durch Magenta Telekom werden per Anfang Jänner insgesamt rund 5.500 versorgte Haushalte und Betriebe in Niederösterreich, sowie etwa 1.200 Haushalte und Betriebe in Tirol an das Magenta Netz angeschlossen", so die Tochter der Deutschen Telekom am Mittwoch.

Das Netz in Niederösterreich werde in den nächsten Jahren um 1.500 neue Anschlüsse in Neubauten der AURA erweitert. Die bisher größte Übernahme am Kabelsektor war der Kauf der Wiener UPC im Jahr 2018, damals hieß Magenta noch T-Mobile Austria. "Seither wurde über 1 Milliarde Euro in den Ausbau mobiler und fixer Netze investiert", so das Unternehmen.