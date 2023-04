Der Verkehr ist der größte Energiefresser in Niederösterreich

Werbung

Der Verkehr ist aus Sicht des Verkehrsclubs Österreich in vieler Hinsicht ein Problem. Er verbraucht in Österreich die meiste Energie und ist massiv von Erdöl abhängig, das hauptsächlich importiert wird. Außerdem ist der Energie-Verbrauch im Verkehr im Vergleich zu allen anderen Sektoren wie Haushalt, Industrie, Dienstleistungen und Landwirtschaft verglichen mit 1990 am stärksten angestiegen. „Dabei könnte der Energiebedarf des Verkehrs mit den heute verfügbaren Maßnahmen deutlich reduziert werden“, ist sich VCÖ-Expertin Lina Mosshammer sicher, die die Ergebnisse der VCÖ-Erhebung präsentierte.

Ein Viertel des Energiebedarfs im Verkehr geht auf Niederösterreich zurück

Im Detail zeigt die Publikation, dass österreichweit gesehen ein Drittel des gesamten Energiebedarfs in den Verkehr fließe. Der Energiebedarf sei von 1990 bis 2021 um 68 Prozent auf 351 Petajoule und damit doppelt so stark gestiegen wie jener der Haushalte. Von den 351 Petajoule ist fast ein Viertel (87,4 Petajoule) auf Niederösterreich zurückzuführen. Der VCÖ macht den Kfz-Verkehr für den höheren Energieverbrauch hauptverantwortlich. Dieser sei von 181 Petajoule im Jahr 1990 auf 318 Petajoule im Jahr 2021 gestiegen. Im Gegensatz dazu ist der Energiebedarf der Bahnen von neun Petajoule im Jahr 1990 auf sieben Petajoule im Jahr 2019 gesunken.

Auch in Niederösterreich ist der Verkehr im Allgemeinen jener Sektor, der die meiste Energie benötigt. Gemessen an den aktuellsten Zahlen für das Jahr 2021 gehen hier 87,4 Petajoule (36,4 Prozent) auf ihn zurück. Bei einem Gesamtwert von 240,4 Petajoule für Niederösterreich folgen Haushalte (67,6 Petajoule), Industrie (60,1 Petajoule), Dienstleistungen (18,5 Petajoule) und Landwirtschaft (6,8 Petajoule).

„Führt kein Weg daran vorbei, Verkehr zu vermeiden und zu verbessern“

„Der hohe Energieeinsatz kann nur durch den Umstieg auf erneuerbare Energieträger und effiziente Technologien nachhaltig reduziert werden“, erklärt Holger Heinfellner vom Umweltbundesamt im Rahmen einer Online-Fachkonferenz des VCÖ. "Für die Mobilität der Zukunft und ein klimaneutrales Österreich führt kein Weg daran vorbei, Verkehr zu vermeiden, zu verlagern und zu verbessern“, meint Heinfellner.

Elektrobusse sollen Abhilfe schaffen

In Niederösterreich setzt man auf den Umstieg auf neue Systeme. Im August 2022 nahm ein von der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) geplantes E-Bus-System im südlichen Weinviertel zwischen Gänserndorf, Wolkersdorf und Mistelbach den Betrieb auf. Seitdem verkehren dort zwei Bus-Linien rein elektrisch. Laut VOR benötigen die Busse um 56 Prozent weniger Energie als herkömmliche Diesel-Busse.

Die Buslinien 530 und 535 werden seit 2022 rein elektrisch betrieben. Foto: VOR

Weitere E-Bus-Projekte des VOR sind bereits in der Planungsphase. So wird der Citybus Baden derzeit neu ausgeschrieben. Künftig (voraussichtlich ab Ende 2024) soll auch er vollelektrisch verkehren. Herausforderung ist hier weniger Betrieb und Beschaffung der Fahrzeuge, sondern vielmehr die Zurverfügungsstellung einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur. Vor kurzem wurde außerdem in St. Pölten ein neuer E-Bus im Lienenverkehr von Dr. Richard getestet.

Umstieg auf E-Lkw liegt noch in der Ferne

Auch im Bereich der Lkw-Transporte wird verstärkt auf einen batterieelektrischen Antrieb gesetzt. Der niederösterreichische Logistiker Müller Transporte mit Sitz in Wiener Neudorf testete im Dezember eine Woche lang erfolgreich einen Elektro-Lkw für Kühltransporte. Der Weg sei aber noch ein weiter, die Möglichkeiten begrenzt, erklärt Fritz Müller, Geschäftsführer von Müller Transporte. Zum einen wurde der Test mit einem Prototypen durchgeführt, die Fahrzeuge gibt es also praktisch noch gar nicht. Jedoch sollen demnächst zwei E-Zugmaschinen angeschafft werden. Zum anderen stellen die hohen Kosten eine nicht zu vernachlässigende Hürde dar.

„Die Kosten für eine E-Zugmaschine belaufen sich momentan auf das vierfache der Kosten für eine normale Zugmaschine“, sagt Müller. Auch, wenn es künftig die Möglichkeit gibt, sich 80 Prozent dieser Mehrkosten vom Bundesministerium für Klimaschutz (BMK) fördern zu lassen, sind die Herausforderungen noch nicht beseitigt: Weitere Probleme stellen die bis dato kaum vorhandene E-Ladeinfrastruktur, die Frage nach der Herkunft und der Art des Stromes sowie die Notwendigkeit, die Batterie bei den Kundinnen und Kunden aufladen zu können, dar.