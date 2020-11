"Stellen Sie sich vor, für sehbeeinträchtige und blinde Menschen herrscht das ganze Jahr Lockdown", schildert Markus Wolf, Leiter des österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Flächendeckende Barrierefreiheit beim Reisen in Österreich und in Europa ist ein Wunschtraum - doch das soll sich ändern.

Das Projekt Danova will bis 2022 vor allem für den Donauraum Strategien erarbeiten, wie Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung echte Barrierefreiheit in der Mobilität gewährleistet werden kann.

Best-Practice aus Österreich?

Dafür sind Projektpartner aus neun Ländern am Start, die Stakeholder gehen von Transportunternehmen, Universitäten bis zu Häfen.

Danova

Die EU-Kommission nimmt über 2 Millionen Euro in die Hand, um die Situation zu verbessern. Zunächst gilt es Best Practice-Beispiele herauszufinden. Die Projektbetreiber sind zuverlässig, hier auch in Österreich fündig zu werden.

In Europa gibt es über 30 Millionen blinde oder sehbeeinträchtige Menschen, in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland sind es rund 55.000.