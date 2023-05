Sieben von zehn Menschen aus NÖ sind im Alltag auf ihr Auto angewiesen

Die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher ist auf das Auto im Alltag angewiesen. In Wien ist der Wert am niedrigsten, in Niederösterreich hingegen können sieben von zehn Personen nicht auf ihr Auto im Alltag verzichten. Das betrifft vor allem Pendlerinnen und Pendler.

Ähnliche Werte gibt es im Burgenland, Oberösterreich und in Salzburg. Das zeigt eine Integral-Umfrage im Auftrag von "AutoScout24.at". Laut der Studie gaben 58 Prozent der 501 befragten Österreicherinnen und Österreicher an, dass sie das Fahrzeug benötigen, um etwa zur Arbeit oder zur Ausbildung zu kommen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert nicht wesentlich verändert.

Die Unterschiede liegen laut der Umfrage nicht nur in den Bundesländern, sondern auch bei den Geschlechtern gibt es verschiedene Meinungen. Laut der Umfrage benötigen Männer (61 Prozent) ihr Auto mehr als Frauen (55 Prozent). Ebenso gibt es einen Unterschied in den Altersgruppen. Die Altersgruppe 30 bis 49 sei besonders stark auf ihr Auto angewiesen. Sowohl bei den 18- bis 29-Jährigen, als auch bei den ab 50-Jährigen nehme die Abhängigkeit etwas ab.

39 Prozent der Niederösterreicher sind mit öffentlichem Verkehr unzufrieden

Auch die öffentliche Anbindung an den Wohnsitz ist oft der Grund, warum Menschen öfter zum Autoschlüssel greifen. Ganze 39 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher geben an, unzufrieden mit der Anbindung an den öffentlichen Verkehr zu sein. In ganz Österreich waren sogar 55 Prozent dieser Meinung. Das liege allerdings daran, dass die Unzufriedenheit in den Bundesländern Tirol oder Vorarlberg extrem hoch ist.

Noch unzufriedener sind allerdings jene Personen, die täglich pendeln bzw. generell viel auf den Straßen unterwegs sind. Nur vier von zehn Menschen, die jährlich über 20.000 Kilometer fahren, sind mit der öffentlichen Anbindung zufrieden. Bei jenen, die jährlich unter 5.000 Kilometer fahren, sind es sieben von zehn. 45 Prozent der Pendlerinnen und Pendler empfinden ihren Hauptwohnsitz als gut angebunden.