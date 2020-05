Das teilten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV am Freitag mit. Betroffen sind insgesamt 60 Gläubiger, Haanl hatte zuletzt 17 Beschäftigte. Aus Unternehmenssicht ist eine Fortführung geplant, man will sich via Sanierungsplan entschulden. Die Gläubiger sollen eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen 2 Jahren, bekommen.

Die Coronakrise hatte Versuche einer Neuaufstellung bei Haanl zunichte gemacht. Das Unternehmen befand sich nach Angaben des KSV in einer Restrukturierungsphase, als die rigiden Maßnahmen der Regierung im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Covid-19-Virus den Geschäftsbetrieb über Nacht zum Erliegen brachten.

Fortführung erhofft, jetzt "Corona-Abverkauf"

Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2019 begann die Firme wegen Umsatzrückgängen mit den Umstrukturierungen, die zunächst griffen, berichtete der AKV. Dann jedoch mussten ab Mitte März 2020 aufgrund der Corona-Krise alle Standorte geschlossen werden. Die Finanzreserven reichten nicht aus, um die Phase der behördlich angeordneten Filial-Schließung zu überstehen. Der Insolvenzantrag liegt beim Landesgericht Wiener Neustadt.

Die Insolvenzschulden werden mit 1,14 Mio. Euro beziffert, die Aktiva (nach Schuldnerangaben) mit 527.000 Euro zu Verkehrswerten, zu Liquidationswerten sind es 42.000 Euro.

2003 gegründet, unterhält die Firma derzeit fünf Filialen, und zwar in Wien (Riverside Liesing, Q19, Casual Friday Fashion Outlet Währing, Shopping Center Nord) und in Wiener Neustadt.