Arbeitgeber sollen die Kontrolle von Mitarbeitern im Krankenstand anordnen – statt bisher anregen – können. Und: Ortswechsel im Krankenstand müssen nicht bewilligt werden, voraussichtliche Dauer, Ursache und Ausgehzeiten sollen bei der Krankenstandsmeldung angegeben werden. Das ist, wie Medien in der Vorwoche berichteten, einem Forderungspapier der Wirtschaftskammer in Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Krankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse zu entnehmen. Am Dienstag soll die neue Krankenordnung im Überleitungsausschuss der Gesundheitskasse beschlossen werden.

Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer einer Meinung

„Wenn jemand krank ist, ist er krank, dann kann er auch nicht arbeiten. Wir wollen nicht hinter jeden Kranken einen Kontrolleur stellen“, erklärt Wirtschaftsbund NÖ-Direktor Harald Servus dazu gegenüber der NÖN. Auch dürfe den Arbeitgeber eine genaue Diagnose nicht interessieren - das sei Datenschutz. Es gehe vielmehr um die Ursache für die Erkrankung, also die Information, ob es sich um einen Arbeitsunfall, eine Berufskrankheit oder eine normale Krankheit handelt, sowie das voraussichtliche Ende des Krankenstandes. Servus setzt sich jedoch für eine bundesweite Harmonisierung des Kontrollsystems ein.

In ein ähnliches Horn stößt auch die Wirtschaftskammer NÖ. Es gehe „in keinster Weise“ um einen Generalverdacht und auch nicht um die Bekanntgabe von Diagnose, heißt es in einem schriftlichen Statement gegenüber der NÖN. „Die Ursache wird bereits heute dem Arbeitgeber bekanntgegeben (wie z.B. Krankheit oder Arbeitsunfall) und die Dauer steht bekanntlich auf jeder Krankmeldung. Daher ist für uns die Aufregung nicht nachvollziehbar. Es geht hier ganz allgemein um Fairness und Solidarität, auch zwischen den Arbeitnehmern, sprich Kolleginnen bzw. Kollegen.“

Arbeiterkammer unterstützt Gewerkschaft

Anders sehen das die Arbeitnehmervertreter. Er sehe sehr wohl einen Generalverdacht, sagt Peter Stattmann, Geschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp). Ein Recht der Arbeitgeber, die Aufforderung zur Kontrolle eines kranken Mitarbeiters anstelle des Rechts auf Anregung dazu will er nicht realisiert sehen. Aus seiner Erfahrung gebe es kaum Missbrauch von Krankenständen, eher gebe es „gar nicht so wenige Menschen“, die sich krank in die Arbeit schleppen, weil sie Angst um den Arbeitsplatz haben.

„Die Ideen von einigen aus der Wirtschaft stellt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter Generalverdacht. Sie werden bezichtigt, sie würden grundsätzlich im Krankenstand betrügen. Und die Ärzte würden dabei mitspielen. Das ist eine Verhöhnung gegenüber den Beschäftigten. Wer krank ist, muss sich erholen und auskurieren anstatt sich unter Druck setzen zu lassen“, sagt auch Arbeiterkammer NÖ-Präsident Markus Wieser. Die Proteste der Gewerkschaft hätten „unsere vollste Unterstützung“. Anstelle von verschärften Kontrollen im Krankenstand solle flächendeckend die Betriebliche Gesundheitsförderung in den Unternehmen umgesetzt werden.

Wunsch von Ärztekammer NÖ-Präsident Reisner

Ärztekammer NÖ-Präsident Christoph Reisner übrigens wünscht sich eine Trennung zwischen behandelndem Arzt und jenem, der die Arbeitsunfähigkeit feststellt. Denn aktuell gebe es ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Arzt und Patient. Aus medizinischer Sicht werde im Zweifelsfall tendenziell eher krankgeschrieben, um kein Risiko einzugehen, erklärt Reisner. Beispielsweise könnten die Kontrollärzte der Krankenkasse die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit vornehmen. Reisner spricht sich außerdem klar gegen die Möglichkeit der Anordnung einer Kontrolle durch den Arbeitgeber aus. Auch Reisner ist der Meinung, dass es grundsätzlich wenig Missbrauch von Krankenständen gibt und Dienstgeber eher versuchen, krank zu arbeiten. Hier müsse man eine Balance finden, so der Ärztekammer NÖ-Präsident.