Johann Bösendorfer, Landesobmann des Maschinenrings Niederösterreich-Wien, blickte auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück und ging besonders auf die Herausforderungen in Land- und Forstwirtschaft ein. Zu diesen zählen nicht nur Wetterkapriolen und daraus resultierende Schädlingsproblematik, sondern auch Einschränkungen bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln.

RTK-Signal ermöglicht exakte Feldbewirtschaftung

In Bezug auf die Digitalisierung in der Landwirtschaft hob Bösendorfer das Maschinenring Mobil RTK Signal hervor: „Machen wir diese neuen Technologien für alle Landwirtinnen und Landwirte zugänglich – und das zu leistbaren Preisen. Damit wäre uns schon sehr vieles gelungen!“. Das RTK-Signal ermöglicht eine GPS-präzise Feldbewirtschaftung, sei es bei Aussaat oder Düngung. Durch Vermeiden von Überlappungen werden Saatgut, Pflanzenschutzmittel und Betriebsmittel – und somit CO2 – eingespart. Der Maschinenring trägt mit Anbieten dieser Technologie maßgeblich zum Klimaschutz bei.

Landesgeschäftsführer DI Gernot Ertl, MAS, eröffnete den Bericht der Geschäftsführung mit der Präsentation einer sehr guten und vielversprechenden wirtschaftlichen Entwicklung. Während der Agrar-Bereich zwar stagniert, wachsen die Segmente Service und Personalleasing nach wie vor sehr stark.

Personalleasing: Fachkräfte entscheidend

Bezugnehmend auf den Bereich Personalleasing betonte Ertl die Wichtigkeit von guten Fachkräften und wies auf eine mehr als 20 Prozent starke Steigung im Geschäftsfeld Arbeitskräfteüberlassung sowie auf eine ständig steigende Dauer der Überlassung hin. Mit ca. 115 Tagen im Jahr sind die Mitarbeiter überdurchschnittlich lange über den Maschinenring bei Unternehmen in verschiedensten Branchen beschäftigt: „Die Mitarbeiter möchten nicht nur ihre freie Zeit für Zuverdienste nutzen, sondern auch die Bindung zum Maschinenring halten“, ist Ertl überzeugt.

Besonders erfreulich ist laut Ertl die Entwicklung des Maschinenring-Projekts zu Betrieblicher Gesundheitsförderung – die Maschinenring-Service NÖ-Wien eGen hat zum 3. Mal das Gütesiegel der NÖGKK verliehen bekommen. Außerdem hob Ertl das Erreichen von Platz 30 im österreichweiten Trend-Ranking 2019 hervor. Der Maschinenring als gesamte Organisation gehöre somit österreichweit zu den absoluten Top-Unternehmen.

Neue Arbeitgeber-Kampagne

Markus Gilli, stellte als Operativer Geschäftsführer für die Bereiche Marketing und Organisation die neue „Arbeitgeber-Kampagne“ mit dazu gehörigen Sujets, Zielen und Versprechen vor: „Wir suchen MitarbeiterInnen in allen Bereichen – sei es im Angestellten-, Arbeiter- oder Personalleasing-Bereich. Unser Versprechen an die Bewerber lautet: Wir haben die besten Arbeitsplätze in der Region, und dieses Versprechen besiegeln wir mit dem Button ‚Wett’ma!‘“. Um schlagkräftig auftreten zu können, wird die Arbeitgeber-Kampagne österreichweit durchgeführt.

Mag. (FH) Robert Winkler, Operativer Geschäftsführer Agrar, stellte neue Projekte wie die Grundfutterbörse oder das Nährstoffmanagement vor, ebenso wie aktuelle Zahlen zur Agrarlandschaft in Niederösterreich: Derzeit sind in 746 Maschinengemeinschaften 1.293 Maschinen im Einsatz – und in diesen Gemeinschaften sind 10.700 Maschinenring-Mitglieder beteiligt.

Service und Wildbachbegehung

Den Abschluss des Geschäftsberichtes präsentierte DI Michael Harm, Operativer Geschäftsführer Vertrieb, mit den Zielen, „die bewährten Service-Dienstleistungen wie bspw. Winterdienst oder Grünraumpflege zwar zu hegen und zu pflegen, jedoch auch weiter zu entwickeln. Dies passiert mit neuen Technologien und professioneller Kundenbetreuung. Mit qualitativ hochwertigen Kundenumfragen können wir schnell herausfinden, worauf unsere Kunden besonderen Wert legen und sind in der Lage, rasch zu reagieren.“

Harm stellte auch das Segment „Wildbachbegehung“ kurz vor, wo, natürlich auch bedingt durch die Auswirkungen des Klimawandels, starke Nachfrage in Bezug auf vorbeugendes Naturgefahren-Management herrscht.

Neuwahlen Obmann und Stellvertreter

Nach der Präsentation des Jahresabschlusses 2018 folgten die Neuwahlen von Landesobmann und dessen Stellvertreter. Es wurden einstimmig Johann Bösendorfer zum Landesobmann, Josef Kerndler zum 1. Obmann-Stellvertreter und August Doppler zum 2. Obmann-Stellvertreter gewählt.

Weiters wurden alle vorgeschlagenen Landesvorstandsmitglieder einstimmig gewählt, ebenso wie die beiden Rechnungsprüfer.

Geehrt wurden:

Ludmilla Etzenberger: Für ihre Funktionen im Landesvorstand des Maschinenring NÖ-Wien, im Vorstand der MR-Service NÖ-Wien eGen und im Aufsichtsrat der MR-Technik eGen.

Theresia Meier, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ: Für ihre Funktion im Landesvorstand des Maschinenring NÖ-Wien und im Aufsichtsrat der MR-Service NÖ-Wien Genossenschaft.

ÖkR Ing. Hermann Schultes, Präsident a.D. der Landwirtschaftskammer NÖ: Für sein Engagement und seine Unterstützung für den Maschinenring NÖ-Wien.

Maschinenring Maschinenring Kooperation St.Pölten Neulengbach-Tullnerfeld: Für das Projekt EUTA Onlinehandel

Maschinenring Hollabrunn-Horn: für die höchste Zielerreichung im Bereich MR-Service

Maschinenring Region Weinviertel: umsatzstärkster Maschinenring in Österreich

Maschinenring Wiener Becken: Wiederverleihung Gütesiegel Betriebliche Gesundheitsförderung und Nominierung zum BGF-Preis für „Unternehmen unter 50 Mitarbeiter“

Umsatz 2018:

GESAMT: 83,75 Mio. Euro (2017: 77,5 Mio Euro)

Agrar: 28,75 Mio. Euro (2017: 28,74 Mio. Euro)

Personalleasing: 17,80 Mio. Euro (2017: 14,60 Mio. Euro)