Die „Fleischkennerausbildung“ kann auch in Seminaren erlernt werden. Stefan Kren (links außen) ist Fleischhauerlehrling in Gießhübl, Anna Steiner, Jakob Hagler und Julian Gstettenhofer sind Schüler des Zweiges „Landwirtschaft“ im 2. Jahr, und Josef Krahofer (rechts außen) ist Fleischhauer am Bildungshof.

| Wimmer