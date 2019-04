Von jetzt auf gleich zum eigenen Video .

Wer in den digitalen Medien arbeitet oder gern in sozialen Netzwerken unterwegs ist, kommt an einem kaum vorbei: Video-Content. Ob Blogger, Medien-Fachkräfte oder Selbstständige, gut aufbereitete Videoinhalte werden gern angesehen und können Themen der jeweiligen Zielgruppe leicht näherbringen. Mit dem Movavi Screen Recorder Studio ist das Aufzeichnen von Videos noch einfacher, denn zum Leistungsumfang gehört auch das nachträgliche Bearbeiten und Optimieren der Videos.