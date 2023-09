„Doch-Nicht“ sagt nichts über Standortqualität Niederösterreichs aus

Als größte Betriebsansiedlung Niederösterreichs wurde die pharmazeutische „Green Factory“ des deutschen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim seit April 2022 von NÖ-Politik und Medien stetig abgefeiert. Umso größer die Enttäuschung, als der Konzern dem Land NÖ, seiner Wirtschaftsagentur und der Stadt Bruck vergangenen Dienstag mitteilte, dass man das Projekt nicht weiter verfolgen wolle. Ecoplus-Aufsichtsratchef Jochen Danninger (ÖVP) sprach von einem „herben Schlag für den Wirtschaftsstandort Österreich“. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sicherte der betroffenen Wirtschaftsregion in Bruck und Umgebung den geplanten „Biotech Campus Hainburg“, den FH-Lehrgang und das neue Gymnasium jedenfalls abermals zu. Nichts wird es dagegen mit dem 1,2 Milliarden Euro Investment von Boehringer und den 800 neuen Jobs.

Die Konzernführung entschied: Kein Bedarf mehr

Eine seit Herbst 2022 laufende Projekt-Reevaluierung habe ergeben, dass es genügend Kapazitäten in der Biopharmazie für den zu erwartenden künftigen Bedarf gibt. „Niederösterreich hat bewiesen, dass es ein attraktiver und international konkurrenzfähiger Wirtschaftsstandort ist. Investitionsentscheidungen trifft Boehringer Ingelheim jedoch ausschließlich nach unternehmensstrategischen Gesichtspunkten“, erklärt Sprecher Matthias Sturm. Es sei kein Projekt am Standort Bruck geplant.

Nur 50 Kilometer weiter westlich, in Wien-Meidling, beschäftigt Boehringer Ingelheim rund 5.000 Mitarbeiter. Es ist der einzige Standort des deutschen Pharmakonzerns in Österreich. Dort werden genau die Medikamente gegen Krebs, Schlaganfall und Co. produziert, die auch für die Standorterweiterung in Bruck geplant gewesen wären. Der Wiener Standort wurde kürzlich um eine Zellkulturanlage erweitert.

Während alle öffentlichen Player den Beschluss der deutschen Konzernführung hervorheben, wird im Hintergrund dennoch gemunkelt und spekuliert, inwiefern der Wirtschaftsstandort NÖ doch an Attraktivität verloren hat.

Betriebsansiedlungen in NÖ weiterhin stabil hoch

Bei der Ecoplus merke man, dass Investitionsentscheidungen von Unternehmen, auch wenn sie öffentlich kommuniziert wurden, nochmals dreimal hinterfragt werden. „Es sind sehr herausfordernde Zeiten und der Wirtschaftsstandort NÖ steht im globalen Wettbewerb mit anderen Regionen. Daher gilt es die hohe Attraktivität weiter zu erhalten“, sagt Ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Die Betriebsansiedlungen und Standorterweiterungen sind mit 52 im 1. Halbjahr weiterhin auf stabil hohem Niveau.

Als „sehr schmerzhaft“, speziell für die Region, und Folge einer Art Bundesländerkonkurrenz durch den Wiener Standort bewertet WIFO-Senior Ökonom der Forschungsgruppe "Regionalökonomie und räumliche Analyse“, Gerhard Streicher, den Konzernbeschluss. Er könne aber aus dieser Einzelfallentscheidung keinerlei Gründe medial ableiten, dass das etwas mit einem Standortnachteil Niederösterreichs zu tun habe. „Es hat sich zwar die Weltlage geändert, aber die relativen Stärken und Schwächen der Brucker Region können sich innerhalb zwei Jahren gar nicht so schnell geändert haben“, so Streicher. Die Flughafen- und Autobahn-Nähe sprechen für Bruck, die Hauptstadtnähe sei gleichzeitig Vor- und Nachteil im Match um Firmen und Fachkräfte. Die Ausbildungspläne in der Brucker Region mit FH-Lehrgang und Gymnasium bewertet Streicher im Sinne einer positiven Standortentwicklung sinnvoller als „vieles andere.“ Über 70 Unternehmen sind derzeit im Ecoplus Park in Bruck angesiedelt.

Strukturwandel bringt riesige Herausforderungen für Industrie

Mittel- und langfristig stehe die Industrie, getrieben durch Energiepreise, Technologiewandel und Mobilität, speziell in Mitteleuropa aber vor einem Strukturwandel mit riesigen Herausforderungen: Speziell etwa die in Deutschland und auch Österreich starke Automobilbranche und ihre Zulieferer sind betroffen. „Noch mehr Subventionen können nicht die Antwort sein“, so Streicher. Es gebe keine Patentrezepte für diesen Umbruch. „Man muss aufpassen, dass man nicht einen positiven Strukturwandel verhindert und sterbende Industriezweige künstlich am Leben erhält.“ Das sei die Kunst einer erfolgreichen Industriepolitik: Die Hoffnungsträger identifizieren und gezielt fördern – nicht etwa durch direkte Zuschüsse und Förderungen, sondern in Form von Rahmenbedingungen, durch gute Infrastruktur und gut ausgebildete Fachkräfte, sagt der WIFO-Ökonom.