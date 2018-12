Die Insolvenz Mitte Dezember war ein schwerer Schlag für die Beschäftigten von Rosenberger, davon 106 in Niederösterreich, wo sich vier Restaurants befinden (Zwei entlang der A1 in St. Pölten, eines in Haag sowie eines in Deutsch-Wagram). „Gerade vor Weihnachten sollte eigentlich die Freude auf die Feiertage vorherrschen, nicht die Angst vor der Zukunft“, so Wieser.

Sofort nach Bekanntwerden der Pleite wurden von der Arbeiterkammer Versammlungen an den Standorten einberufen, und die Experten errechneten die offenen Ansprüche der Mitarbeiter. Insgesamt ging es für die 450 Beschäftigten um eine Million Euro.

Weil die AK-Experten fast rund um die Uhr im Einsatz standen, erhielten die Betroffenen umgehend ihre Gelder aus dem Insolvenzentgeltfond, und zwar noch rechtzeitig vor den Feiertagen. Niemand stand zu Weihnachten mit leeren Händen da.

Rosenberger-Betriebsrat Peter Wimmer war nun in der AK-Zentrale in St. Pölten, um mit Präsident Wieser und „Insolvenz-Chefin“ Jutta Maca-Angeler die letzten Details der fertig gestellten Abrechnungen zu besprechen. „Die Arbeiterkammer steht uns in dieser schweren Zeit seit Beginn mit aller Kraft bei. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken“, so Wimmer.

Wie es indes mit den 17 insolventen Restaurants weitergeht, ist derzeit noch unklar. Näheres dürfte spätestens im Februar feststehen. „Natürlich hoffe ich, dass alle meine Kollegen ihre Arbeitsplätze behalten“, so Wimmer.