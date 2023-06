Kein „EVN-Exodus“, aber doch Kundenverlust

Die EVN KG zählt derzeit mit ihren Strom und Gas-Tarifen sicherlich nicht zu den günstigsten Anbietern am Markt. Egal ob im Tarifkalkulatur der Regulierungsbehörde E-Control oder auf kommerziellen Vergleichsplattformen: Andere Anbieter haben preislich klar die Nase vorn.

Bei Strom bieten Maxenergy, GrünweltEnergie, Goldgas und Co. derzeit Tarife mit einjähriger Preisgarantie und Vertragsbindung ab 21 Cent pro kWh Strom netto an. Bei Gas werden Tarife ab 7,7 Cent pro kWh netto gelistet. Im Vergleich zu den jeweils günstigsten EVN-Tarifen „spart“ man sich bis zu 700 Euro im Jahr, bei Gas bis zu 1.200 Euro.

Noch günstiger sind derzeit sogenannte „Floater“-Tarife: Hier profitieren Energiekunden von den aktuell niedrigen Großhandelspreisen bei Strom und Gas, die mit einem Aufschlag monatlich weitergegeben werden. Es gibt keine Preisgarantie, aber durchaus eine Vertragsbindung. Die „Floater“ bilden die Entwicklungen an den internationalen Energiemärkten ab, was auch mit einem Risiko für die Endkunden verbunden ist: Fallen die Marktpreise, zahlt man weniger für sein Strom und Gas. Steigen sie aber raketenhaft an - wie zuletzt im Herbst/Winter 2022, zahlt auch der Endkunde die Zeche. Wer einen „Floater“ wählt, sollte die Energiemärkte genau beobachten und verstehen, wie diese funktionieren, empfehlen Energieexperten. Derzeit werden einige, wenige „Floater“-Tarife ab 9 Cent pro kWh Strom bzw. ab 2,5 Cent pro kWh Gas (verbrauchsabhängig gestaffelt) angeboten.

Keine Abwanderungswelle bei der EVN KG

Im März hat die EVN angekündigt, rund 300.000 Optima-Klassik-Kunden zu kündigen und ihnen ein Alternativangebot zu machen. „Klassik“-Kunden haben daraufhin einen eingeschriebenen Brief erhalten und mussten sich entscheiden: Landesenergieversorger oder doch ein anderer Energielieferant.

Dass sich viele EVN-Kunden nach einem neuen „Partner“ umgesehen haben, bestätigt die Vergleichsplattform Durchblicker.at gegenüber der NÖN. Die Zahl der Online-Vergleiche und telefonischen Beratungen seien gestiegen. Im März und April 2023 kam jedenfalls rund jeder zweite Strom- und Gastarifvergleich auf der Vergleichsplattform aus NÖ. „Das spiegelte sich auch in den Zahlen der Tarifwechsler wider. Die meisten Haushalte, die im Zeitraum 10. März bis 12. Juni 2023 über Durchblicker ihren Strom- oder Gasvertrag wechselten, waren zuvor beim Landesenergieversorger EVN“, sagt Stefan Spiegelhofer, Leiter des Bereichs Energie bei Durchblicker. Am Wechselfreudigsten waren offenbar St. Pöltner vor Wiener Neustädtern, Klosterneuburger, Kremser und Stockerauer.

Die meisten „EVN-Wechsler“ haben sich laut Spiegelhofer einen Festpreis-Tarif mit 12-Monatsbindung gewählt. Lediglich vier Prozent wagten sich in einen „Floater“-Tarif.

Auch über die Vergleichsplattform Tarife.at seien einigeTausend Verträge von EVN kommend zu alternativen Anbietern vermittelt worden, so ein Sprecher auf NÖN-Rückfrage.

Von den gekündigten EVN-Kunden haben bislang rund 82 Prozent, etwa 238.000, wieder die EVN KG als Energielieferanten gewählt. 25.000 Antwortkarten seien noch ausständig, heißt es. „Erstaunlich viele im Vergleich haben unseren Gas-Floater-Tarif gewählt“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach gegenüber der NÖN. Einige Tausend Null-Zähler in nicht-bewohnten bzw. verlassenen Objekten seien jedenfalls stillgelegt worden. Auch rund 1.000 Verlassenschaften seien darunter. Zach spricht jedenfalls von etwa 12.000 bis 15.000 Kunden, die der Landesenergieversorger an andere Energieanbieter verloren hat.

Jeder Wechsler bringt Provision

Vergleichsplattformen wie die Yousure Tarifvergleich GmbH (Durchblicker.at) bzw. MS Vergleichsplattform GmbH (Tarife.at) verdienen mit jedem Wechsel bzw. abgeschlossenen Vertrag kolportierte 30 bis 60 Euro. „Dadurch sind unsere Services wie der Online-Vergleich, Tarifwechsel sowie die unabhängige Experten- und Energietarifberatung für unsere Kundinnen und Kunden zu 100 Prozent kostenlos“, sagt Spiegelhofer von Durchblicker. Die Höhe der Provision hänge dort vom Produkt ab (Strom, Gas, Versicherung) und habe jedenfalls keinen Einfluss auf die Platzierung im Online-Tarifvergleich.

Links