85 Prozent der Kundinnen und Kunden sagen Ja zu neuem EVN-Angebot

Um für Rechtssicherheit zu sorgen und ihre Kundinnen und Kunden vor einer „indexbasierten Preiserhöhung zu schützen“, wurden ab Frühjahr über 270.000 Haushalte und einige tausend Gewerbebetriebe von der EVN gekündigt. Davon haben sich 245.000 der gekündigten „Optima Klassik“-Kundinnen und Kunden nun wieder für den NÖ Landesenergieversorger entschieden. Das Neuangebot mit einer zwölfmonatigen Preisgarantie haben also rund 85 Prozent der Gekündigten angenommen. „Wir wissen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, und sind sehr dankbar für das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach zur NÖN. Die Kundinnen und Kunden hätten sich mit diesem Schritt für Versorgungssicherheit entschieden.

Zach verspricht außerdem: „Die Kundinnen und Kunden, die sich jetzt wieder für uns entschieden haben, werden davon noch einmal profitieren. Im Herbst wartet ein neues Angebot auf sie.“

Viele EVN-Kundinnen und Kunden wechseln zu Billiganbietern oder Energie Steiermark

Rund acht Prozent der gekündigten EVN-Kundinnen und Kunden haben sich nach Erhalt des Kündigungsschreibens für einen neuen Energieversorger entschieden. „Das tut uns leid“, sagt Zach. Allerdings sei man zuversichtlich, dass viele dieser Kunden zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur EVN zurückkehren werden. Dabei handle es sich vor allem um jene Kundengruppe, die jetzt zu sogenannten „Billiganbietern“ gewechselt haben. „Diese Anbieter sind letztes Jahr, als die Strom- und Gaspreise in die Höhe gegangen sind, einfach vom Markt verschwunden. Ihre Kunden haben sie teilweise aus Garantieverträgen rausgekündigt“, erklärt Zach.

Stefan Zach ist zuversichtlich. "Die Kunden werden wieder zu uns zurückkehren", sagt er. Foto: EVNMATEJSCHEK

Da die Billiganbieter ihre Strom- und Gasmengen auf dem kurzfristigen Einkaufsmarkt, dem „Spotmarkt“, einkaufen, haben ihre Geschäftsmodelle bei den hohen Preisen im Winter nicht mehr funktioniert. Und das hat auch die EVN gespürt: Rund 40.000 Kundinnen und Kunden seien vergangenen Winter von den Billiganbietern wieder zurückgewechselt. Trotz dieser recht unsicheren Bedingungen habe sich der Großteil der gekündigten Kunden, die ihren Anbieter gewechselt haben, für genau diese Billiganbieter entschieden.

Ebenfalls viele Anbieter-Wechsler haben laut dem Unternehmenssprecher neue Verträge mit der Energie Steiermark abgeschlossen. Langjährige EVN-Kunden sollten hier allerdings auf die Begrifflichkeiten achten. Der Tarif „Steirer Flex“ habe nicht dieselben Merkmale wie ein Flex-Tarif bei der EVN. Flex steht bei der EVN für einen Tarif mit einer meist zwölfmonatigen Preisgarantie. Beim „Steirer Flex“ der Energie Steiermark handle es sich allerdings um einen sogenannten „Floater“. Dieser bewegt sich monatlich je nach Marktpreis rauf und runter und sei deshalb im Sommer günstiger als im Winter.

„Wir werden sicher niemanden abschalten“

Auf rund 16.000 der über 270.000 versendeten Kündigungsschreiben bekam der Landesenergieversorger noch keine Rückmeldung. 5.000 davon seien Nullverbräuche, die pro Jahr weniger als 100 Kilowattstunden Strom verbrauchen. „Wir gehen davon aus, dass es sich bei diesen Nullverbräuchen hauptsächlich um unbewohnte Objekte handelt“, sagt Zach. Auch rund 1.000 Verlassenschaften, also Fälle, in denen die Vertragspartnerinnen und Vertragspartner in den letzten Monaten verstorben sind, zählt die EVN zu den offenen Fällen. Hier sei man auf die Abwicklung der Verlassenschaft und die Entscheidung des neuen Bewohners beziehungsweise Besitzers angewiesen.

Bei rund 10.000 Kundinnen und Kunden sei der Ausgang noch ungewiss. Das neue Angebot läuft bis Mitte August. Bis dahin wird die EVN „alles daran setzen, diese 10.000 Menschen zu erreichen“. Die entsprechenden Telefonaktionen laufen bereits. „Bei diesen 10.000 handelt es sich hauptsächlich um Kunden, die ihre Rechnungen verlässlich bezahlen. Wir werden also sicher niemanden abschalten“, betont Zach. Er gehe davon aus, dass die EVN bis zum Ende der Aktion statt der jetzigen 85 Prozent sogar 90 Prozent der Kunden erneut für sich gewinne und sich bis Mitte August der Großteil der offenen Fälle lösen werde. „Beim Rest werden wir von Tür zu Tür gehen.“