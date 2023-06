Bundesheer bietet Kika/Leiner-Mitarbeitern Jobs an

Lagerarbeiter, Lagermeister, Staplerfahrer, Materialverwalter, Tischler, Sattler, Koch oder Hilfsarbeiter: Das Bundesheer sucht an Logistikstandorten in ganz Österreich Mitarbeiter. Als Voraussetzung werden die Vollendung des 18. Lebensjahres, die österreichische Staatsbürgerschaft und bei Facharbeitern der Nachweis des Lehrberufes angeführt.

„Wir wollen allen Mitarbeitern von Kika/Leiner in dieser für sie so schwierigen Situation helfen. Das Bundesheer bietet sichere Jobs und wir freuen uns auf jede und jeden, der Teil unseres großartigen Teams werden will“, heißt es von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in einer Aussendung.

Foto: ÖBH Alfred Miesenböck

Neben den großen Standorten in Wien, Graz, Salzburg, Wels, St. Johann in Tirol und Klagenfurt suche das Bundesheer auch Facharbeiter für die weiteren Logistikstandorte in Großmittel (Bezirk Wiener Neustadt-Land), am TÜPL Allentsteig (Bezirk Zwettl), Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling), Bischofshofen/Buchberg, Hieflau, Zeltweg, Innsbruck, und Bruckneudorf.

Foto: ÖBH Alfred Miesenböck

Bis zu 2.300 Euro brutto

Bezahlt werden mindestens 2.000 Euro brutto pro Monat. Bei anrechenbarer Berufserfahrung von zehn Jahren steigt die Entlohnung auf zirka 2.150 Euro und bei 20 anrechenbaren Jahren auf zirka 2.300 Euro. Das Bundesheer bietet zudem Block- und Gleitzeit und wirbt mit „günstigen Mahlzeiten vor Ort und Parkplätzen an den Standorten“. In den Heereslogistikzentren des Bundesheeres, die in ganz Österreich verteilt sind, könne man im täglichen Dienstbetrieb sowie während Übungen oder auf Einsätzen im In- und Ausland unterstützen. Dabei sollen Waffensysteme, Munition, Ausrüstung und Bekleidung gewartet und verteilt werden.