Der Großraum Niederösterreich und Wien wächst. Experten rechnen damit, dass der Straßengüterverkehr bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2008 etwa um ein Viertel steigen wird. Die Herausforderungen in der Infrastruktur werden dadurch noch größer. Um diesen entgegenzutreten, arbeiteten die Länder Niederösterreich und Wien mit Experten und den beiden Wirtschaftskammer-Länderorganisationen am Aktionsplan „Nachhaltige Logistik 2030+“.

Der Plan besteht aus insgesamt 35 Maßnahmengruppen in acht verschiedenen Kategorien. Darin geht es etwa um effizientere Lösungen für Paketzustellungen oder Güterkonsolidierung mithilfe neuer Geschäftsmodelle. So sollen Güter etwa „intelligenter“ als bisher verteilt werden. Dafür brauche es Güterverteilzentren, heißt es im Plan.

Außerdem sollen Anreize für beschleunigte Fuhrparkumstellungen geschaffen werden. Ziel des Planes ist es, einerseits CO 2 einzusparen, aber auch Nutzungskonflikte im Güter- und Individualverkehr zu lösen. Industrieflächen sollen zudem genützt werden, um Lastkraftwagen oder Container zum Beispiel über Nacht abstellen zu können.

"Win-win-Situation für alle Beteiligten"

Man könne Ökologie und Ökonomie nicht isoliert betrachten, sagt Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer NÖ, bei der Präsentation des Planes. Es brauche ein vernetztes Denken. „Besonders wichtig ist dabei die Einbindung der Wirtschaft von Anfang an“, sagt Zwazl.

Und vernetzt denkt man auch in den Bundesländern. Dass länderübergreifend zusammengearbeitet wird, ist für Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) besonders wichtig: „Das Miteinander zwischen Niederösterreich und Wien entwickelt sich zur Win-win-Situation für alle Beteiligten.“ Wichtig sei es, Logistikflächen vorausschauend zu planen und zu sichern.

„Mobilität ist eine wichtige Grundlage für unseren Wohlstand. Handel, Produktion oder Dienstleistung sind alle davon abhängig, dass unser Logistik-System leistungsfähig ist und der Warentransport optimal funktioniert“, führt Schleritzko weiter aus. Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) hebt die Bedeutung des Plans für die Erreichung der Klimaziele hervor. Die negativen Auswirkungen des Güterverkehrs sollen so reduziert werden.

AK fordert Einbindung Beschäftigter im Verkehr

Kritik am Plan kommt von der Arbeiterkammer (AK). „Mehr Nachhaltigkeit beim Gütertransport in der Ostregion ist überfällig. Aber das gelingt nur, wenn dabei auch die Interessen der Menschen, die in und um Wien wohnen, sowie die Interessen der Beschäftigten im Güterverkehr berücksichtigt werden“, sagt Thomas Ritt, Leiter der AK-Abteilung Kommunalpolitik.

Im Plan hätten die Interessen der Logistik-Unternehmen Vorrang. Auf Bundesebene gestalten AK und ÖGB bei den Logistikplänen mit. Das wünscht sich Ritt auch auf Länderebene in Wien und in Niederösterreich.