Agrana-CEO Markus Mühleisen: Gesamte Produktion ab 2040 CO₂-neutral

Viele Herausforderungen, aber zugleich auch viele Chancen. So beurteilt Agrana-CEO Markus Mühleisen die globale Situation für den Agrana-Konzern. Gleich in seinem ersten Geschäftsjahr musste er 70 Millionen Euro wertberichtigen – schuld daran war der Ukraine-Krieg. „Das war rechtlich für uns völliges Neuland“, erinnert sich Mühleisen. Die Produktion in den beiden ukrainischen Werken musste zuerst eingestellt werden. Mittlerweile läuft sie wieder – wenn auch in eingeschränktem Ausmaß und nur für den regionalen Markt.

Anders als andere westliche Konzerne hält Agrana am russischen Standort fest. 300 Mitarbeitende sind im Werk in Serpuchov südlich von Moskau beschäftigt. Agrana sei hier als Lieferant von wichtigen Grundnahrungsmitteln wesentlich. „Eine Schließung würde nicht die treffen, die für den Krieg verantwortlich sind“, betont Mühleisen. Zugleich streicht er hervor, dass der Konzern voll hinter den Sanktionen gegen Russland stehe und folglich in den Standort nicht investiere.

Rohstoffreste für die Energienutzung

In Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ist die Energie-Thematik für den Konzern derzeit die herausfordernste. 52 Prozent des Energiebedarfs deckt Agrana in Österreich aus Erdgas. Um für den Winter gerüstet zu sein, wird gegenwärtig umgerüstet – auf ein duales Heizsystem mit Heizöl-Brenner. Zehn Millionen Euro werden alleine dafür investiert, 40.000 Tonnen Heizöl extra leicht wurden angekauft.

„Auch ohne Erdgas könnten wir so in der kritischen Winterperiode die Produktion aufrecht erhalten“, versichert Mühleisen. Für die Agrana-Strategie ist diese Investition aber ein Schritt zurück. Denn auf Sicht will sich der Konzern von fossilen Energieträgern verabschieden. Bis 2040 soll die gesamte Produktion CO₂-neutral sein.

Vor allem Rohstoffreste sollen vermehrt für die Energienutzung verwertet werden. 400 Millionen Euro wird Agrana dafür investieren. Bis 2050 soll der ganz große Wurf gelingen: Agrana will insgesamt ein Null-Emmissions-Konzern sein. Die Herausforderung dabei: Auch die Partner und Landwirte müssen mitspielen. „Wir wollen hier global eine Führungsrolle einnehmen“, skizziert Mühleisen.

Diese Führungsrolle beansprucht Agrana auch in der Produkt-Entwicklung. Bei Bio-Stärke und Fruchtzubereitungen ist man heute schon Weltmarktführer. Wachstumschancen sieht Mühleisen in vielen Segmenten – unter anderem bei Spezialstärke für Klebstoffe und vegane Kosmetik, biologisch abbaubaren Kunststoffen, aber auch bei Lebensmitteln wie Fruchtjoghurts auf Pflanzenbasis.

Sattes Plus bei Umsatz und Ergebnis

Und wie läuft das Geschäftsjahr? „Wir rechnen mit einem deutlichen Anstieg beim Ergebnis der Betriebstätigkeit sowie beim Konzernumsatz. Vorausgesetzt der Ukraine-Krieg bleibt regional und temporär begrenzt“, meint Mühleisen. Im ersten Quartal lag das Plus bei 140 Prozent, beim EBIT bei 147 Prozent.