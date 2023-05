Die Kunststoff-Pioniere aus Würmla

Auch wenn eine sorglose Wegwerfgesellschaft Plastik vielerorts in einen Problemstoff verwandelt hat – eine Welt ohne Kunststoff ist heute nicht mehr denkbar. Eine sichere Lebensmittelversorgung? Moderne Medizin? Leistbarer Lebensraum, Mobilität und Kommunikationssysteme?

„Nahezu in allen Bereichen unseres Lebens eröffnen Kunststoffe Innovationsräume und vielseitige Möglichkeiten, individuelle und gesellschaftliche Mehrwerte zu formen“, ist die Antwort von Miraplast, einem mittelständischen Familienunternehmen in Würmla (Bezirk Tulln), dessen Geschichte bereits 1964 in Wien-Simmering begonnen hat.

Die Spritzguss-Spezialisten der ersten Stunde haben sich in den letzten fünf Jahrzehnten den Ruf erarbeitet, auch für knifflige Aufgaben stets eine smarte und hochwertige Kunststoff-Lösung zu finden: „Und genauso verstehen wir unseren Auftrag, einzigartige Materialeigenschaften in sinnvolle Lösungen zu verwandeln. Dauerhaft nützliche Erzeugnisse zu entwickeln, um die Lebensqualität möglichst vieler Menschen zu steigern, ohne dabei wichtige Lebensgrundlagen zu gefährden“, beschreibt Geschäftsführer Markus Brunnthaler seine tiefe Überzeugung.

Doch wie sieht er die zukünftige Entwicklung des Unternehmens? Gibt es Innovationen in der Produktpalette und im Produktionsprozess? Und er gibt Antworten zu biobasierten Rohstoffen und zeigt einen Schritt aus dem fossilen Zeitalter heraus auf.

„Ich persönlich halte die aktuelle Situation für ausgesprochen herausfordernd. Die Corona-Krise noch gar nicht überwunden, war schon die nächste da – der Ukrainekrieg zusammen mit hoher Inflation und hohen Energiepreisen. Das wird insgesamt zu großen Umbrüchen führen“, sagt Brunnthaler, und: „Das wird aber auch die Innovationen bei Produkten und Prozessen befeuern! Bei den Produktionsprozessen werden wir konsequent weiter an Energie-Einsparungen und effizienteren Prozessen per se arbeiten. Automatisierung wird sicher auch ein Thema sein.“

Mit Ideenreichtum Richtung Nachhaltigkeit

Bei den Produkten werde das Sortiment der MiraHome Schritt für Schritt auf nachhaltige Rohstoffe umgestellt. Bei MiraTech werde es auf die Kunden ankommen, hier sei man Dienstleister.

„Als Idee, wohin die Reise aber gehen kann: Wir haben letztes Jahr mit einem Kunden einen Minikühlschrank entwickelt, der seit Anfang 2023 in Serie produziert wird. Bei den Technologien werden wir unser Angebot jedenfalls ausbauen. So haben wir letztes Jahr eine spezielle Digitaldruckmaschine in Betrieb genommen und drucken hier auf Kundenauftrag Kunststoffteile.“

Inwieweit würden sich die fossilen Rohstoffe sinnvoll und wirtschaftlich durch biobasierte Rohstoffe ersetzen lassen? „Ich muss an dieser Stelle vorausschicken, dass Miraplast nur langlebige Produkte herstellt und keine Wegwerfartikel. Weiters ist Kunststoff recycelbar und wir achten darauf, bei unseren Produkten keine Mischungen zu verwenden, die ein Recycling unmöglich machen – unsere Produkte sind also sehr gut recycelbar“, schickt Markus Brunnthaler voraus. Recycling-Kunststoff, der aus dem gelben Sack gewonnen wird, werde für Produkte, bei denen das rechtlich möglich ist, verwendet.

„Klar ist aber auch, wenn Kunststoff aus fossilen Rohstoffen durch Recycling im Kreislauf gehalten wird, ist auch das eine gute Lösung. Weniger als zehn Prozent des Ölverbrauches weltweit läuft in die Petrochemie – also unter anderem in die Kunststofferzeugung! Die restlichen 90 Prozent verbrennen wir gleich“, stellt Brunnthaler fest, also: „Biobasierte Rohstoffe zu verwenden ist jedenfalls sinnvoll, einzig wirtschaftlich ist es noch nicht.“ Die hergestellten Mengen sind noch zu gering, um einen konkurrenzfähigen Preis zu ermöglichen, das werde aber kommen.

Herstellungsprozesse benötigen Energie

„Am Ende muss man aber sagen, dass jeder Herstellungs- oder Umwandlungsprozess Energie braucht. Es ist also geboten, sparsam mit den Ressourcen, aber insbesondere mit den Produkten umzugehen, die wir schon haben. Recyceln können wir – ob mechanisch oder chemisch, aber das kostet eben Energie“, spricht Brunnthaler ein ohnehin gerade heißes Thema an.

Was Miraplast anbietet, sind Produkte bei Mirahome, die aus Recyclingkunststoff erzeugt sind. Ein eigenes Sortiment an Haushaltswaren ist aus Kunststoff, der aus Abfällen der Zuckererzeugung entsteht, hergestellt. „Ganz neu kommen nun Produkte, für die wir Kunststoff verwenden, der eben nicht aus Rohöl hergestellt ist – ein Schritt aus dem fossilen Zeitalter heraus“, so Markus Brunnthaler.

Ein anderes viel diskutiertes Thema, der Fachkräftemangel, betrifft Miraplast allerdings nicht „besonders akut“, denn „wir sind in einer ländlichen Gegend angesiedelt, bieten also lokale Arbeitsplätze, was lange Wege spart. Lehrlinge bilden wir selbst aus, so können wir unsere Fachkräfte auch selbst heranziehen. Wir arbeiten grundsätzlich in einer sehr familiären Atmosphäre“, freut sich Brunnthaler. Außerdem biete das Mitarbeiterprogramm MiraCare einige Sozialleistungen – bis hin zum Masseur in der Firma. „Viele der Mitarbeiter sind lange bei uns, einige über 40 Jahre. Ich denke das spricht für sich“, so Markus Brunnthaler.