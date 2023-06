Österreichisches Start-up gewinnt Josef Umdasch Forschungspreis 2023

Der „Josef Umdasch Forschungspreis“ widmete sich heuer gezielt dem Thema Nachhaltigkeit im Bereich Bauwesen. Insgesamt wurden 67 Ideen aus der ganzen Welt eingereicht, drei schafften es schließlich ins Finale. Schlussendlich konnte das österreichische Projekt „Revitalyze“ den Sieg nach Hause holen. Mit dem Josef Umdasch Forschungspreis unterstützt Umdasch Group Ventures, ein Tochterunternehmen der Umdasch Group mit Sitz in Amstetten, bereits seit 1990 herausragende Leistungen in der Forschung und Entwicklung.

Bei dem Wettbewerb wurden innovative Lösungen, die den Lebenszyklus eines Bauwerks nachhaltiger gestalten, und zwar im Hinblick auf Umweltschutz, neue Baumaterialien und Technologien, Renovierung, Kreislaufwirtschaft und Recycling sowie Ressourceneffizienz gesucht. Das Thema wurde ganz gezielt gewählt: „Fakt ist, die Weltbevölkerung wächst und damit auch der Bedarf an leistbarem Wohnraum und Infrastruktur. Die Bauindustrie nimmt hier eine Schlüsselrolle ein, trägt aber auch signifikant zu den Umweltauswirkungen bei“, heißt es in einer Presseaussendung.

Start-up aus Österreich überzeugte

Das Gewinnerprojekt wurde im Rahmen des WSA Kongress (World Summit Awards) in Mexiko gekürt. Alle drei Finalisten beeindruckten die Jury, bestehend aus Expertinnen und Experten der Umdasch Group Ventures und externen Experten des WSA, mit ihren nachhaltigen Ideen. Am Ende holte jedoch das österreichische Start-up „Revitalyze“ den Sieg und hat jetzt die Möglichkeit, ihre Idee in Kooperation mit Umdasch Group Ventures umzusetzen.

Die Idee von David Plaseller und Patrick Gössl basiert auf einer digitalen Plattform für die Wiederverwendung von Bauteilen. Über die One-Stop-Shop Lösung werden zirkuläre Baumaterialien erfasst, kategorisiert und vermittelt. Ziel ist, die Recyclingquote zu erhöhen, Rohstoffe zu sparen und den CO2-Fußabdruck zu optimieren. "Wir sind überglücklich, diese renommierte Auszeichnung erhalten zu haben. Die Zusammenarbeit mit Umdasch Group Ventures ermöglicht es uns, gemeinsam mit einem führenden Unternehmen der Branche ein starkes Produkt zu co-kreieren, zu testen und weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Schritte", so Mitgründer David Plaseller.