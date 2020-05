Unter anderem dürfen in ein paar Tagen Tennishallen, Wettbüros, Theater oder Fitnessstudios wieder aufsperren. Nach welchen Regeln sei aber noch offen, ärgert sich der zuständige Branchenvertreter in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), Gert Zaunbauer. „Die Zeit drängt, unsere Unternehmen brauchen schleunigst Klarheit“, so Zaunbauer in Richtung Bund. „Der Erlass muss her – und zwar dringend.“

Für Fitnessstudios sei zum Beispiel noch völlig offen, ob mit oder ohne Maske trainiert werden kann, welche Regelungen es für die – oft relativ kleinen – Garderoben gibt, wie Desinfektionsregeln ausschauen oder welche Abstände oder Schutzvorrichtungen allenfalls für Fitnessgeräte vorgesehen sind. Ähnliche Fragen würden sich viele andere Betriebe auch stellen. Auch Schausteller dürfen ab 29. Mai in niederösterreichischen Gemeinden wieder aufstellen, haben aber keinen Erlass und wissen nicht, wie die Hygiene-Regeln sind. Und ab 1. Juni sind „Events“ mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wieder erlaubt. Eine – für Eventmanager und –techniker gleichermaßen unverzichtbare - eindeutige Klärung, was unter „Event“ zu verstehen ist und welche Regeln eingehalten werden müssen, würden ebenfalls noch fehlen. Zaunbauer betont die Notwendigkeit eines Event-Katalogs, der klarstellt, wann wer wie mit welchem Event-Format hochfahren darf.

Da kaum mehr Zeit zur Vorbereitung sei, sei schnelles Handeln gefragt. Dass diese Verzögerung gar nicht notwendig wäre ärgert Zaunbauer. Seitens der Wirtschaftskammer seien zu allen Fragen nämlich bereits entsprechende Lösungen und Konzepte erarbeitet und den zuständigen Ministerien zur Verfügung gestellt worden. Diese müsste man "nur nehmen und umsetzen“, so Zaunbauer.