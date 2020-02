Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) beschrieb die Region am Mittwoch als "kühle Ruheoase im Sommer", gerade darin liege auch eine große Zukunftsperspektive. Unter anderem der neue Trend zur Sommerfrische - angesichts hoher Temperaturen in den Ballungsräumen - wirkte sich im Vorjahr im Waldviertel auch positiv auf die Zahl der Ankünfte aus. Mit 371.327 wurden um 14.678 mehr als im Vorjahr verzeichnet (plus 4,1 Prozent). Bei Gästen aus Wien gab es einen Anstieg von 3,7 Prozent, um 11,8 Prozent mehr Oberösterreicher als noch 2018 besuchten die Region.

Während die Gästezahl aus Deutschland konstant blieb, wurde ein vermehrter Zustrom aus Tschechien (plus 15 Prozent), Polen (plus 43,6 Prozent) sowie Ungarn (plus 8,6 Prozent) verbucht. Bohuslav verwies in diesem Zusammenhang auf verstärkte Marketing-Aktivitäten in den genannten Ländern, die Wirkung zeigen würden.

Während Bohuslav befand, dass für das Tourismusjahr 2020 "alles angerichtet" sei, ortete Andreas Schwarzinger, Geschäftsführer von Waldviertel Tourismus, großes Potenzial im Bereich der Online-Buchungen. Schon 2019 hätten sich die Umsätze dort verglichen mit dem Jahr davor verdoppelt. Als nächstes Ziel wurde ausgegeben, dass alle Tourismusbetriebe der Region online buchbar sein sollen.