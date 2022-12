Aktuelle Tourismus-Zahlen für Niederösterreich sind erfreulich

Werbung

Die Nächtigungszahlen in Niederösterreich steigen weiter: Im November wurden laut erster Hochrechnung der Statistik Austria 454.600 Übernachtungen verzeichnet, das entspricht einem Anstieg von 36,8% im Vergleich zum Vorjahr und ist ein guter Start in die Wintersaison, welche im Tourismus von November bis April gerechnet wird.

Besonders stark spürbar ist die Rückkehr der ausländischen Gäste mit 55,6% mehr Nächtigungen als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Tourismuslandesrat Jochen Danninger betont: „Gegenüber dem Vorjahr konnten unsere Tourismusbetriebe bis November mit gesamt 6.188.500 Nächtigungen eine Steigerung von über 30 Prozent verzeichnen. Getragen wird diese Steigerung vor allem von den Gästen aus dem Ausland, deren Zahl um sensationelle 56,6 Prozent gestiegen ist. Aber auch bei den inländischen Gästen kamen um 20,5 Prozent mehr. Speziell der deutsche Gast feierte sein Comeback in Niederösterreich."

Ausnahmslos alle sechs niederösterreichischen Tourismusdestinationen seien im Aufwind: "Wir nähern uns also immer näher dem Vorkrisenniveau an. Hier fehlen uns noch rund 10 Prozent, bis wir die Zahlen aus dem historischen Rekordjahr 2019 erreicht haben. Die aktuellen Nächtigungszahlen, aber auch die derzeitige Buchungslage, bestätigen unsere Prognose, dass wir im kommenden Jahr das Vorkrisenniveau wieder erreichen werden."

„An den Novemberzahlen sehen wir auch, dass unsere erstmals präsentierte Städtekampagne gegriffen hat. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen aus den Städten erhalten, dass heuer auf den Adventmärkten sehr viel los war und die Gäste eine angenehme Zeit verbringen konnten", erläutert Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Es war ein guter Sommer, es wird ein gutes Jahr

In der Sommersaison (Mai bis Oktober) wurden heuer 4.252.293 Nächtigungen verzeichnet, das ist ein Plus von 15,9% im Vergleich zum auch im Vorjahr schon recht erfreulichen Comeback nach Corona. Bei Inlandsgästen entspricht das einem Plus von 6% bei den Nächtigungen, bei Gästen aus Deutschland waren es 28,4% mehr Nächtigungen als im Vorjahr und die Übernachtungen von Gästen aus dem übrigen Ausland sind sogar um 50,3% gestiegen.

Nach über zwei Jahren strikter chinesischer Pandemie-Maßnahmen können die heimischen Gastgeber in den kommenden Monaten zudem von der Rückkehr des wichtigsten asiatischen Herkunftsmarktes profitieren. 2019 waren knapp über 120.000 Nächtigungen in Niederösterreich von Gästen aus China.