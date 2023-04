Billa investiert 75 Millionen in Niederösterreich

Werbung

Zeitgemäße Nahversorgung, Regionalität und Klimaschutz werden immer wichtiger für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Dies zeigt sich vor allem beim Lebensmitteleinkauf. Herkunft, Nachhaltigkeit und eine artgerechte Tierhaltung spielen hier eine immer tragendere Rolle. Um diese Faktoren zu unterstreichen, investiert Billa in Niederösterreich heuer rund 75 Millionen Euro in unterschiedliche Standortprojekte.

„Mit unserer Investition von rund 75 Millionen Euro erzielen wir eine nachhaltige Stärkung der niederösterreichischen Wirtschaft. Wir unterstützen damit nicht nur die Vielzahl an regionalen und lokalen Produzentinnen und Produzenten, sondern sichern zudem die Arbeitsplätze von unseren rund 7.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter rund 450 Lehrlinge, ab“, so Stefan Weinlich, Billa Vertriebsdirektor in Niederösterreich.

„Aktuell liegt unser Fokus ganz stark auf der Modernisierung unserer bestehenden Billa und Billa Plus Märkte in Niederösterreich. Sie sind wichtige Nahversorger in den Regionen – darum setzen wir an jedem einzelnen Standort auf höchste Qualitätsstandards, in die wir heuer ganz stark investieren.“ Stefan Weinlich

Fokus auf Frischfleisch

Ab sofort soll es außerdem in der Bedienung in allen Billa und Billa Plus Märkten ausschließlich heimisches Frischfleisch geben. Auch an den 50 niederösterreichischen Standorten wird das neue Konzept umgesetzt. Außerdem wird der Feinkost-Bereich um Wurstspezialitäten wie Extra-, Wiener- oder Pikant-Wurst in Tierwohl-Qualität ergänzt.

Dem Lebensmittelkonzern sei die Einhaltung von hohen Nachhaltigkeits- und Qualitätsstandards wichtig. Der artgerechte Umgang und die Gesundheit der Nutztiere wird durch die Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe und enge Partnerschaften mit den Ländern gewährleistet.