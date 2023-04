Junge Wirtschaft NÖ lud zum Jungunternehmertag 2023

Werbung

Katharina Alzinger-Kittel, die Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft NÖ, fragte das Publikum: „Was macht den Jungunternehmertag entscheidend?“ Die Antwort gab sie dann gleich selbst: „Ihr alle, die ihr da seid. Denn nur gemeinsam können wir ein Netzwerk schaffen. Mit dem JUTA wollen wir den jungen Selbstständigen helfen, den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft zu legen.“

Bei der Veranstaltung im WIFI St. Pölten gab es Workshops, Unternehmerstorys und einen Wirtschafts-Talk. Außerdem bot die Junge Wirtschaft ein neues Networking-Tool an. Sie nennen es „Business-Tinder“, also wie die Dating-App am Handy. Die Teilnehmenden konnten sich dabei anhand ihrer beruflichen Interessen „matchen“ und austauschen. Gleichzeitig sammelten sie mit jedem geknüpften Kontakt auch Punkte für ein Gewinnspiel. Den Sieg als beste Netzwerkerin holte sich Barbara Wunderbaldinger. Dafür gab es einen 300 Euro-Gutschein vom WIFI NÖ.

Der Unternehmer Philipp Maderthaner hielt außerdem eine Keynote-Rede. Er erklärte: „Wie wird man g’scheiter? Man muss ausprobieren – was funktioniert und was nicht. Die meisten Leute wollen den extremen Erfolg, sind aber nicht bereit, den Preis zu zahlen. Ich habe die letzten zehn Jahre auch wie ein Ochse gebuddelt. Mit 32 Stunden pro Woche geht sich das halt nicht aus.“ Er gab den jungen Unternehmerinnen und Unternehmern den Tipp mit, lieber ins Tun zu kommen, als sich den Kopf zu zerbrechen.

Neuer Podcast der Jungen Wirtschaft NÖ

Katharina Alzinger-Kittel erklärt die Idee hinter einem neuen Audioformat der Jungen Wirtschaft NÖ: „Wir tauchen in die spannende Welt des Unternehmertums ein“. So würden dann unter dem Motto „#Erfolgsstories“ einmal pro Monat erfolgreiche Persönlichkeiten interviewt. Anhören könne man die Podcasts dann auf allen gängigen Streaming-Plattformen.