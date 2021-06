Eine externe Evaluierung des NÖ-Tourismus-Systems zeigte Handlungsbedarf in der Management-Struktur der Destinationen (Mostviertel, Weinviertel, Waldviertel, Donau, Wiener Alpen und Wienerwald) und der Card GmbH (Niederösterreich Card) auf: Derzeit gibt es dort auf Führungsebene noch unbefristete Verträge. Diese sind aber nicht mehr branchenüblich.

Die Verträge mit den Geschäftsführern der sechs Tourismus-Destinationen wurden laut „Kurier“ aufgekündigt und werden nach dem Stellenbesetzungsgesetz neu ausgeschrieben. Künftig werden sie auf maximal fünf Jahre befristet sein, wie es auch der Rechnungshof vorsieht und es in der Wirtschaftsagentur ecoplus oder der NÖ-Werbung bereits gängige Praxis ist.

„Die bestehenden Geschäftsführer haben die Möglichkeit, sich klarerweise wieder zu bewerben. Sie wurden von dieser Änderung in Kenntnis gesetzt. In den nächsten Wochen tagen die Gremien in den Destinationen. Danach soll zeitnah die Ausschreibung starten. In den kommenden Monaten soll der Prozess vollzogen sein, die NÖ Werbung wurde beauftragt, diesen Prozess umzusetzen“, sagt Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ-Werbung.