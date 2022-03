Niederösterreich ist „begehrter“ Standort

Vom Software-Riesen Microsoft bis hin zum deutschen Spezialisten für mundgeblasene Kristallgläser Josephinenhütte in Brand-Nagelberg: Im vergangenen Jahr 2021 siedelten sich 31 internationale Unternehmen in Niederösterreich neu an. Damit wurden 1.700 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert, informiert die ecoplus in einer Aussendung.

Stabilität, Kontinuität und Verlässlichkeit

„Gerade in Krisenzeiten setzen viele internationale Unternehmen bei der Standortsuche ganz besonders auf Stabilität, Kontinuität und Verlässlichkeit und hier spielt Niederösterreich in der obersten Liga“, sagt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP).

Wirtschaftlandesrat Jochen Danninger: „NÖ spielt in der obersten Liga.“ Foto: NLK Pfeiffer

Neben einer „zukunftsorientierten Förderpolitik“ und Unterstützungsmaßnahmen während der Pandemie seien in den letzten Jahren die Bedingungen auf allen Ebenen konsequent optimiert worden.

„Heute ist Niederösterreich ein begehrter Wirtschafts- und Innovationsstandort“, sagt Danninger. Das komme bei internationalen Firmen an. Die Arndt Handels GmbH ist eine davon: an einem neuen Standort in Wiener Neustadt wirtschaftet der Hygieneartikel-Großhändler auf rund 6.500 Quadratmeter Lager- und Bürofläche mit 50 Mitarbeitenden.

Betriebsansiedlungen mit ecoplus-Unterstützung Foto: Quelle: ecoplus NÖ; Foto: Arndt Wien; Icons: Nobelus/shutterstock.com; Grafik: Hammerl

Unterstützt werden die in- und ausländischen Betriebe bei ihren Ansiedlungen bzw. Erweiterungsprojekten von der landeseigenen Wirtschaftsagentur ecoplus und der österreichischen Standortagentur Austrian Business Agency (ABA).

Mehr Startups und forschungsaffine Betriebe

Für beide Wirtschafts-Dienstleister war 2021 ein besonderes Jahr. „Insgesamt wurden im Vorjahr im Rahmen des ecoplus-Bereichs ‚Standort & Service‘ 102 Projekte erfolgreich betreut. Damit konnten rund 1.700 Arbeitsplätze in Niederösterreich geschaffen bzw. abgesichert werden. Das ist der beste Wert an Arbeitsplätzen seit sechs Jahren“, sagt ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Auch im aktuellen Jahr sei das Interesse von in- und ausländischen Firmen „ungebrochen groß“.

ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki: „1.700 Jobs wurden geschaffen.“ Foto: ecoplus

Für die ABA brachte das Vorjahr das zweitbeste Ergebnis ihrer 40-jährigen Geschichte. „Trotz Pandemie sind die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Wirtschafts- und Arbeitsstandorts Österreich anhaltend hoch“, sagt ABA-Geschäftsführer René Tritscher. Besonders erfreulich sei, dass der Anteil der Unternehmen, die eine sehr hohe Wertschöpfung bringen, von 14 auf 21 Prozent gesteigert wurde. Das betreffe forschungsaffine Unternehmen und Start-ups mit großem Zukunftspotenzial.