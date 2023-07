Trotz Krisen: NÖ weiterhin „beliebter“ Standort für Betriebe

Betriebsansiedlungen sind auch mit Arbeitsplätzen verbunden. 52 Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekte mit 881 neuen Arbeitsplätzen - das haben die ersten sechs Monate im Jahr 2023 für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich gebracht, wie die Halbjahresbilanz des ecoplus Bereichs Investorenservice & Wirtschaftsparks zeigt. Die Zahlen seien damit auf hohem Niveau stabil, ordnet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ein. Das sei gerade in so herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten ein besonders beachtlicher Wert, betont sie.

Durch die Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekte wurden von Jänner bis Juni 881 Arbeitsplätze neu geschaffen und 233 abgesichert. Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten der vergangenen drei Jahre, liege man damit beim Durchschnittswert (über 50 Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekten und über 900 Arbeitsplätzen). „Die Halbjahresbilanz 2023 zeigt, dass viele unserer niederösterreichischen Betriebe trotz schwieriger Rahmenbedingungen nach vorne schauen und für die Zukunft planen“, so die Landeshauptfrau.

Neue Produktionsanlage für Pharmaunternehmen

Zu einem der größten Projekte zählt die Ansiedlung von Boehringer Ingelheim in Bruck an der Leitha, einem forschenden Pharmaunternehmen, das bereits einen Standort in Wien hat. Das Unternehmen plane, in den kommenden Jahren über eine Milliarde Euro in NÖ zu investieren. Weitere Beispiele für erfolgreiche Betriebsansiedlungen und Standorterweiterungen im ersten Halbjahr 2023 seien die Übersiedlung der Service- und Vertriebssparte des Wiener Sicherheitstechnologie-Spezialisten ALBIcontrol mit rund 40 Arbeitsplätzen nach Wiener Neudorf. Auch für NÖ entschieden hat sich die neu gegründete Gebrüder Becker Austria GmbH. Die Tochtergesellschaft eines deutschen Familienunternehmens arbeite im Bereich Vakuum- und Drucklufttechnologie und habe seit heuer ihren Firmensitz im ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd. Im ecoplus Wirtschaftspark Heidenreichstein würden derzeit drei Unternehmen ihren Betriebsstandort ausbauen: Die GLS Tanks Holding GmbH, die Böhm Fenster GmbH und die Waku-Fenster Gesellschaft m.b.H.

Interkommunale Kooperationen

Weil nicht jede Gemeinde entsprechende Standortvoraussetzungen hat, unterstütze das Land NÖ seit vielen Jahren die Entwicklung von Wirtschaftskooperationen über Gemeindegrenzen hinweg, so die Landeshauptfrau. Aktuell seien 89 Gemeinden an den 16 interkommunalen Wirtschaftskooperationen im Land beteiligt.