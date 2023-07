Sandra Kern: „Es gibt keine Branche, in der niemand gesucht wird“

Nachdem sich der AMS-Verwaltungsrat lange nicht einigen konnte, wer nach Sven Hergovich an der Spitze des Arbeitsmarktservice (AMS) NÖ stehen soll, wurde Sandra Kern Anfang Juli von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) selbst zur neuen AMS NÖ Landesgeschäftsführerin bestellt. Kern war bereits seit Herbst 2021 Hergovichs Stellvertreterin und übernahm nach Hergovichs Wechsel in die Landespolitik Ende Jänner 2023 die interimistische Führung der Landesgeschäftsstelle. Diese Erfahrung in einer AMS-Führungsposition gab Kocher auch als Grund an, sich für Sandra Kern entschieden zu haben.

In einer Pressekonferenz präsentierte die frisch bestellte AMS NÖ-Chefin nun ihre zentralen Vorhaben für ihre einjährige Amtszeit. Mit Ende Juni 2024 läuft diese nämlich ab und der Verwaltungsrat muss erneut tagen und sich einigen, wer das AMS NÖ die nächsten sechs Jahre führen soll. Bis dahin möchte Sandra Kern ihre Zeit nutzen und noch mit Sven Hergovich gestartete Projekte fortsetzen und erweitern. Als Hauptaugenmerk nennt Kern die Reduktion der Langzeitarbeitslosigkeit in Niederösterreich. Diese soll im Vergleich zum Vorjahr um ganze 30 Prozent reduziert werden. „Im Jahresdurchschnitt 2023 soll die Zahl der Langzeitarbeitslosen in NÖ 4.900 nicht überschreiten“, heißt es. Von Jänner bis Juni sei die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Bundesland bereits um 14,7 Prozent auf 4.665 gesunken. Österreichweit waren es nur neun Prozent.

„Langzeitarbeitslosigkeit ist selten ein selbstgewähltes Schicksal. Die Mehrheit der Menschen will sich schnell wieder am Arbeitsmarkt integrieren“, betont Kern.

Strengere Regelungen bei geringfügiger Beschäftigung

Ebenso auf der Agenda steht die Umsetzung der neuen Regeln rund um die geringfügige Beschäftigung. Sowohl AMS-Kundinnen und -Kunden, die geringfügig angestellt sind, als auch deren Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollen vom AMS NÖ in die Pflicht genommen werden. Auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Seite soll überprüft werden, ob die Möglichkeit einer vollversicherungspflichtigen Beschäftigung besteht. Im Jahr 2018 wurde dazu bereits ein „Erhebungsdienst“ eingeführt, welcher auch jetzt wieder eine zentrale Rolle spielen wird. 195 ehemals geringfügige Beschäftigungen wurden laut AMS NÖ bisher in vollversicherungspflichtige Dienstverhältnisse umgewandelt.

Ein weiterer Fokus der neuen AMS NÖ-Chefin liegt auf der „Qualifizierung von Arbeitskräften für die niederösterreichische Wirtschaft“. Dazu startete bereits im Jänner eine Qualifizierungsoffensive für über 2.000 Jobsuchende, die nicht mehr als einen Pflichtschulabschluss haben oder deren Ausbildung am Arbeitsmarkt nicht mehr eingesetzt wird. Auch Frauen und Personen, die über 55 Jahre alt sind, sollen stärker in die Weiterbildungen miteingebunden werden. Kern hob hervor, dass sowohl Unternehmen als auch über 55-jährige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst wissen sollten, dass sie am Arbeitsmarkt noch etwas bewirken können. Die neue Landesgeschäftsführung lege zudem auch auf die Weiterbildung des AMS NÖ-Teams großen Wert.

Außerdem sollen weiterhin zielgruppenorientierte Angebote für AMS-Kundinnen und -Kunden, die sich in besonderen Problemlagen befinden, geschaffen werden. Personen mit multiplen Vermittlungseinschränkungen, wie etwa gesundheitliche und insbesondere psychische Probleme, sollen ebenfalls gerechte Chancen am Arbeitsmarkt haben.

Fast doppelt so viel Arbeitssuchende als offene Stellen in NÖ

Mit einer Arbeitslosigkeit von 5,1 Prozent verzeichne Niederösterreich aktuell einen „Höchstwert an Beschäftigung“. Dennoch sind bei rund 19.000 offenen Stellen in NÖ rund 35.000 Personen auf Jobsuche. Aktuell gebe es keine Branche, in der keine Arbeitskräfte gesucht werden. Das Matching von Jobsuche und offenem Stellenangebot scheitere oft an der Mobilität und der entsprechenden Qualifizierung. Die laufenden Initiativen des AMS würden zwar durchaus greifen, allerdings sei die Frage „ob man mit dem Potenzial, das vorhanden ist, den Arbeitskräftebedarf abdecken kann", so Kern.