Eine der ersten Entscheidungen im Zukunftsprozess der Diözese St. Pölten ist gefallen: Johannes Schrems trat heute seine Funktion als Leiter der neu geschaffenen Wirtschaftsdirektion der Diözese St. Pölten an und wurde den leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgestellt.

In der Direktion zusammengefasst sind wirtschaftliche Einheiten der Diözese, unter anderem die Pachtabteilung und das Forstreferat. Zudem kommt ihr eine wirtschaftlich koordinierende Aufgabe in den Bereichen Liegenschaften, Bau und IT zu.

Laut einer Aussendung der Diözese wird Schrems in seiner Tätigkeit besonderes Augenmerk darauf legen, "in wesentlichen wirtschaftlichen Belangen auf größtmögliche Koordination und Effizienz zu achten".