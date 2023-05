Raiffeisen NÖ-Wien investiert in zuckerfreie Süßwaren von NEOH

Mit der Investition in den Lebensmittelproduzenten NEOH setzt die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien laut eigenen Angaben auf ein aktives Portfolio-Management. Seit Kurzem investiert das Unternehmen neben den vier bestehenden Geschäftsfeldern, Bank, Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, Infrastruktur und Medien, auch in innovative Jungunternehmen.

Der Süßwarenproduzent NEOH ist einer der ersten Betriebe, für den sich die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien entschieden hat. Beim Konzept von NEOH dreht sich alles um „Naschen ohne zu viel Zucker“. Mit einer eigenen Zuckerersatz-Formel, die einen identen Geschmack wie Zucker ermöglicht, jedoch kaum Auswirkungen auf die Blutzucker-Kurve hat, erobert das Jungunternehmen seit einigen Jahren die Supermarktregale. Und das nicht ohne Erfolg. Für 2023 wird ein Umsatz von rund 10 Millionen Euro erwartet. Die Schokoladenriegeln, -tafeln und -waffeln werden in Traismauer (Bezirk St. Pölten-Land) produziert.

Weitere Expansion nach Deutschland geplant

„Wir wollen unter anderem die Innovation von NEOH gemeinsam weiter vorantreiben und deren zukünftiges Potenzial in neuen Kundensegmenten prüfen“, sagt Michael Höllerer, Generaldirektor von Raiffeisen NÖ-Wien. Vorrangiges Ziel sei die Expansion und weitere Marktdurchdringung in Deutschland, auch unter Nutzung von Synergiepotenzialen in Bereichen wie Produktion, Einkauf, Logistik sowie Forschung und Entwicklung aus dem Know-how der bestehenden Beteiligungen der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

Der Brand-Nagelberger (Bezirk Gmünd) Manuel Zeller ist Geschäftsführer und Gründer von NEOH. „Um unser ambitioniertes Ziel eines Naschregals ohne Zusatz von Zucker zu erreichen, haben wir noch viel vor“, so Zeller. Mit den richtigen Partnern werde dieser Weg leichter. „Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien unterstützt nicht nur unsere langfristige Vision, sondern bringt ein enormes strategisches Netzwerk ein, von dem wir stark profitieren wollen“, fügt der Geschäftsführer hinzu.