"Fallweise Beschäftigung": Begleithebammen werden nicht gekündigt

Mit dem gesteckten Ziel "Rechtssicherheit für freiberufliche Hebammen" und "beste Betreuung für werdende Mütter" zu erreichen, präzisierten bei Verhandlungen am Dienstag die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit Vorstand Konrad Kogler und die NÖ-Hebammenvertreterinnen mit Beatrix Cmolik die am Freitag angekündigte "Grundsatzvereinbarung". Wahlhebammen sollen damit weiterhin "alle Hebammentätigkeiten in vollem Umfang" ausführen können und die Geburt in einem Landesklinikum leiten.

Bestehende Verträge werden angepasst

Man einigte sich nun darauf, dass die bestehenden Verträge zwischen freiberuflichen Hebammen und LGA nicht gekündigt, sondern in Richtung „fallweise Beschäftigung“ angepasst werden sollen. Konkret sollen Wahlhebammen ab April "im Rahmen von anlassbezogenen Einsätzen", das heißt, für die Zeit der Begleitung der werdenden Mutter im Klinikum, bei der LGA beschäftigt werden, damit sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit den gleichen Versicherungsschutz wie angestellte Hebammen haben. Die Überarbeitung der Vereinbarungen schaffe für die freiberuflichen Hebammen Rechtssicherheit im Zusammenhang mit Haftungsfragen - und soll auch die vom Rechnungshof kritisierten Mängel beheben.

Im Fall unvorhersehbarer Ereignisse während der Geburt sei dadurch die freiberufliche Hebamme durch einen verbesserten Vertrag mit der LGA abgesichert, heißt es in einer Presseaussendung. Bisher waren Begleithebammen in solchen Fällen mit der Gefahr einer Regressforderung konfrontiert. „Damit beschreitet Niederösterreich einen im Sinne der Wahlhebammen vorbildlichen Weg, während es in anderen Bundesländern diese Möglichkeit gar nicht gibt“, sagt Cmolik.

Bis zu 25 Stunden pro Geburt möglich

Außerdem einigten sich LGA und Hebammenvertreterinnen auf eine mögliche Höchstarbeitszeit von 25 Stunden pro Geburt für freiberufliche Hebammen. Damit folge man einem Wunsch der freiberuflichen Hebammen und trage gleichzeitig den gesetzlich zulässigen Einsatzzeiten Rechnung.

„Wir freuen uns über die heute erzielte Einigkeit im Sinne aller Hebammen“, betonen Cmolik und ihre Stellvertreterin Brigitte Theierling nach den Beratungen. Die NÖ-Hebammenvertreterinnen seien in engem Austausch mit ihren freiberuflichen Kolleginnen, "insbesondere auch mit Frau Lisa Sanchez-Blendow, denen auch ein persönliches Gespräch mit den Verantwortlichen der NÖ LGA angeboten wird.“

Auch ein "Erfolg" der Petition

"Ich freue mich, dass die LGA uns in allen Punkten entgegengekommen ist. Das ist auch ein Erfolg der Petition", sagt Sanchez im Gespräch mit der NÖN. Die Herzogenburger Wahlhebamme hatte letzten Dienstag als Reaktion auf das von der LGA angekündigte de facto Aus für Wahlhebammen in NÖ-Kliniken eine Online-Petition gestartet, die über 31.000 Mal unterzeichnet wurde. "Sehr gerne" wolle Sanchez sich nun "an einen Tisch mit der LGA setzen".

Von mehr als 13.000 Geburten, die im Jahr 2022 in Niederösterreichs Kliniken erfolgt sind, wurden 256 von insgesamt 24 freiberuflichen Hebammen betreut, heißt es in der Aussendung der LGA.