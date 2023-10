AMS-Projekte stehen vor dem Aus

Der FPÖ-Politiker und Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl schlug schon vor einigen Wochen Alarm: Weil das AMS Niederösterreich für 2024 weniger Geld vom Bund bekommen soll, und eine neue Förderstrategie verfolgt, werden im Wald- und Mostviertel Projekte für Langzeitarbeitslose gestrichen.

So steht die Einrichtung für berufliche Weiterentwicklung „Eibetex“ in Waidhofen/Thaya vor dem Aus. Damit würden nicht nur fix Beschäftigte ihren Job verlieren, sondern auch am ersten Arbeitsmarkt schwer vermittelbare Personen wie Menschen mit Behinderung oder ältere Arbeitslose eine Chance auf einen Transitarbeitsplatz, kritisierte Waldhäusl und forderte mehr Landesmittel für Eibetex.

Eibetex hatte bisher einen Eigenerwirtschaftungsanteil von 30 Prozent, bis zu 1,07 Millionen Euro kamen pro Jahr vom AMS, 200.000 Euro gibt es zusätzlich jährlich vom Land. Zuletzt sah es danach aus, als würde die AMS-Förderung bereits ab Ende März 2024 vollständig wegbrechen. Nun informierte AMS-NÖ-Chefin Sandra Kern, dass das Projekt zumindest bis Ende Juni 2024 weitergeführt wird. Dann dürfte aber nach über 30 Jahren Schluss sein. Gleiches gilt für das gemeinnützige Beschäftigungsprojekt Niedernondorf im Bezirk Zwettl und für die Initiative des Vereins J.O.B in Waidhofen/Ybbs, die nach 25 Jahren schließt.

Auch den arrivierten Gmünder Projekten „Sozial Aktiv“ und „lebmit & bunttex“ geht es im 35. Jubiläumsjahr ans Eingemachte: Die beiden Standorte bleiben zwar erhalten, werden aber von 28 Transitarbeitsplätzen auf 18 redimensioniert.

Langzeitarbeitslosigkeit so niedrig wie zuletzt 2013

Begründet werden sämtliche Entscheidungen von AMS-Chefin Kern mit der geänderten Förderstrategie des AMS. In Zukunft soll mehr Geld in das Wiener Umland fließen, wo es mehr Langzeitarbeitslose gibt.

„Wir setzen neue Schwerpunkte“, schildert Kern und betont dabei, dass in den nun von den Schließungen betroffenen Gebieten die Projekte zu stark gefördert worden wären. Niederösterreich sei im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit sehr erfolgreich: Im Vergleich zum September des Vorjahres ist die Langzeitarbeitslosigkeit in Niederösterreich um 23,3 Prozent auf 4.612 Personen gesunken. Diese Zahl ist zuletzt 2013 so niedrig gewesen.

Ob die politischen Bemühungen, die Projekte zu retten, erfolgreich sind, werden die nächsten Monate zeigen. Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) lud zuletzt jedenfalls zu einem Runden Tisch, um eine Lösung für „Eibetex“ zu finden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam einen zukunftsfähigen Weg für alle Beteiligten finden werden“, meinte auch ÖVP-Bundesrätin Viktoria Hutter aus dem Bezirk Waidhofen/Thaya. Sie betonte, dass es „Eibetex“ dringend im Bezirk brauche, sich das Projekt aber weiterentwickeln müsse.