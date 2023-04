Hochwasserschutz-Projekte für 235 Millionen Euro in Bau

Werbung

Aktuell wird wieder verstärkt am Ausbau der Hochwasserschutz-Projekte im gesamten Bundesland gearbeitet. Lineare Maßnahmen wie Dämme, Mauern und mobile Wände sowie Rückhaltemaßnahmen (Rückhaltebecken) und ökologische Maßnahmen wie Gewässeraufweitungen und die Anbindung von Nebenarmen und Überschwemmungsgebieten sollen die Menschen in Niederösterreich künftig besser vor Wassermassen schützen.

Dafür wird viel Geld in die Hand genommen: „Derzeit sind 49 Projekte um insgesamt 235 Millionen Euro in Bau“, gibt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in einer Aussendung bekannt. „Egal ob im Wein- oder im Waldviertel, an Wildbächen oder an der Donau, im Wienerwald oder im Alpenvorland: Der Ausbau geht voran, und damit auch der Schutz der Menschen vor Fluten und Überschwemmungen“, erklärt Pernkopf. „Der Schutz von Leib und Leben sowie von Hab und Gut haben Priorität, deswegen investieren wir kräftig in diese Schutzprojekte.“

Bund, Land und Gemeinden investieren

Eines der momentan teuersten Projekte ist das Rückhaltebecken an der Triesting in Fahrafeld / Pottenstein: Fast 43 Millionen Euro kostet der in drei Abschnitten entstehende Bau, der das Triestingtal vor Hochwässern wie 1991, 1997 und 2002 bewahren soll.

Während in Rossatzbach 21,6 Millionen Euro und in Bach- und in Mitterarnsdorf 17,4 Millionen Euro vom Bund (hier: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK)), dem Land Niederösterreich und den jeweiligen Marktgemeinden investiert werden, stehen für den Donauhochwasserschutz in Aggsbach-Markt 24 Millionen Euro zur Verfügung. In diesem Fall kommt die Hälfte des Geldes vom BMK, neun Millionen Euro vom Land Niederösterreich und drei Millionen Euro von der Marktgemeinde Aggsbach. Dämme, Mauern und Mobilelemente entlang der Donau Straße (B3), des Treppelweges und des Endlingbachs sollen Wohnungen, Häuser und Betriebe schützen.

„Sowohl das Donauprojekt in Aggsbach-Markt als auch das Rückhaltebecken Fahrafeld sind bereits kurz vor der Eröffnung. Mit diesen Projekten sind dann echte Meilensteine für den Hochwasserschutz in Niederösterreich gelungen,“ sagt Pernkopf. Die Maßnahmen in Aggsbach-Markt werden voraussichtlich im Frühjahr eröffnet, das Rückhaltebecken Fahrafeld im Sommer.

Projekte in ganz Niederösterreich

Die größten Hochwasserschutz-Projekte im Land:

Triesting in Fahrafeld / Pottenstein (Bezirk Baden): 43 Millionen Euro

Aggsbach-Markt (Bezirk Krems-Land): 24 Millionen Euro

Rossatzbach (Bezirk Krems-Land): 21,6 Millionen Euro

Bach- und Mitterarnsdorf (Bezirk Krems-Land): 17,4 Millionen Euro

Auch an der Piesting in Wöllersdorf-Steinabrückl, am Prollingbach in Ybbsitz, in Zwölfaxing, an der Lainsitz in Gmünd, am Mödringbach in Horn, am Schleinzbach in Sitzendorf an der Schmida und am Russbach-Damm zwischen Haringsee und Pillichsdorf entstehen Maßnahmen um bis zu 2,4 Mio. Euro (detaillierte Auflistung unten). Verhältnismäßig kleinere Projekte finden derzeit unter anderem in Waidhofen an der Ybbs, Mailberg, Gastern, Wullersdorf, Herzogenburg, Judenau-Baumgarten und Bisamberg statt.

Mittlere und kleinere Hochwasserschutz-Projekte

Piesting in Wöllersdorf-Steinabrückl (Bezirk Wiener Neustadt-Land): 11,2 Millionen Euro

Prollingbach in Ybbsitz (Bezirk Amstetten): rund zehn Millionen Euro

Zwölfaxing (Bezirk Bruck an der Leitha): rund acht Millionen Euro

Lainsitz in Gmünd (Bezirk Gmünd): 6,4 Millionen Euro

Mödringbach in Horn (Bezirk Horn): 4,6 Millionen Euro

Schleinzbach in Sitzendorf an der Schmida (Bezirk Hollabrunn): 4,2 Millionen Euro

Russbach-Damm zwischen Haringsee (Bezirk Gänserndorf) und Pillichsdorf (Bezirk Mistelbach): 2,4 Millionen Euro

Waidhofen an der Ybbs (Bezirk Waidhofen an der Ybbs)

Mailberg (Bezirk Hollabrunn)

Gastern (Bezirk Waidhofen an der Thaya)

Wullersdorf (Bezirk Hollabrunn)

Herzogenburg (Bezirk St. Pölten)

Judenau-Baumgarten (Bezirk Tulln)

Bisamberg (Bezirk Korneuburg)

Elf Millionen Euro für Maßnahmen am Kremsfluss

Weitere Hochwasserschutz-Projekte seien laut Pernkopf bereits in Planung beziehungsweise Vorbereitung. So soll in den nächsten Monaten zum Beispiel in Krems, Langenlois, Hochleithen, Schrattenberg, Hollabrunn und Brunn am Gebirge mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Für Schutz- und Umbaumaßnahmen auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern am Kremsfluss in Krems-Rehberg werden über elf Millionen Euro bereitgestellt. Das Geld steht für die Neuerrichtung, die Sanierung von Ufer- und Sohlsicherungsmaßnahmen und den Umbau der bestehenden Steinrücken-Wehranlage „Bertagnoli“ in ein Klappenwehr mit Fischaufstiegshilfe zur Verfügung. Zudem werden Strukturierungsmaßnahmen im Flussbett, insbesondere der Flusssohle zur Verbesserung der Fließgewässermorphologie und in Folge der Gewässerbiologie, durchgeführt. Auch die Sicherung von Kolk, kleine wassergefüllte Vertiefungen, vor bestehenden Ufermauern ist geplant. Der Spatenstich für diese Hochwasserschutz-Maßnahmen erfolgt im Sommer.

Künftige Hochwasserschutz-Projekte