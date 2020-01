Im vergangen Jahr haben in Niederösterreich rund 33.000 Arbeitskräfte gefehlt. In zehn Jahren wird erwartet, dass die Zahl bei 117.000 fehlenden Arbeitskräften liegen wird. Der Wirtschaftsbund NÖ-Obmann Wolfgang Ecker betont: „Durch Pensionierungen fallen in den nächsten zehn Jahren in Niederösterreich geschätzt 260.000 Fachkräfte weg. Das sind 41,1 Prozent aller momentan in NÖ verfügbaren Fachkräfte.“ Damit bezieht sich Ecker auf die Babyboomer-Generation, die im kommenden Jahrzehnt in Pension gehen wird.

Neue Offensive für Ü25-Jährige

Um dem gegenzusteuern, hat das Land NÖ, gemeinsam mit dem AMS und dem Europäischen Sozialfonds, Offensiven für Facharbeiter ins Leben gerufen. Neben der Lehrlingsoffensive, die im vergangenen Jahr bereits angeboten wurde, gibt es im Jahr 2020 auch die Qualifizierungsoffensive - für Personen die älter als 25 Jahre sind. Für beide Offensiven werden insgesamt 77 Millionen Euro investiert. Besonderer Wert würde auf den Handel gelegt werden. Landesrat Martin Eichtinger: „Der Handel ist einer der wichtigsten Arbeitgeber im Land, vor allem auch für junge Menschen.“

Dass man am richtigen Weg sei, besonders aufgrund der Lehrlingsoffensive, zeigen die Zahlen, so Ecker. Im vergangen Jahr konnte bei den Lehrlingen ein Plus von 4,1 Prozent erzielt werden. Weiterhin möchte man das Image der Lehre weiter attraktiveren, die Lehrbetriebe unterstützen, eine gute Vereinbarkeit der Berufsschulzeit mit der Arbeit im Betrieb sicherstellen und die Berufsschulen ausstatten.