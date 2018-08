"Schwammerlprinzen" bauen aus: 25 neue Jobs .

Die niederösterreichische Schwammerlprinzen GmbH mit Sitz in Kogl baut aus: In eine neue Produktionsstätte in Perschling (Bezirk St. Pölten-Land) werden laut einer Aussendung fünf Mio. Euro investiert. Die wöchentliche Bio-Edelpilze-Herstellung werde von 800 auf 5.000 Kilo mehr als versechsfacht. 25 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.