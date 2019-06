Für Unmut und Unklarheit sorgten bis jetzt die Regeln für E-Scooter-Fahrer. Die 31. Novelle der Straßenverkehrsordnung, die seit 1. Juni gilt, bringt Klarheit. E-Scooter sind darin als eigene Kategorie definiert.

Klein- und Minirollers mit elektrischem Antrieb müssen seither auf Fahrbahnen, die auch für Fahrradfahrer zugelassen sind, fahren. Gehwege und Schutzwege sind damit für sie tabu. Bis vor Kurzem waren E-Scooter als „fahrzeugähnliches Kinderspielzeug“ definiert. Wegen dieser Einstufung mussten E-Scooter auf Gehwegen und in Fußgängerzonen fahren.

Nur in Wien waren sie bis jetzt dem Fahrrad gleichgesetzt. „Sie im neuen Gesetz mit Fahrrädern gleichzusetzen wäre problematisch gewesen, da sie dann zwei voneinander unabhängig funktionierende Bremsen haben müssten. Bei einer Vorderrad-Bremse würde man mit dem E-Scooter aber einen Salto machen“, sagt Mario Mossbeck vom Verkehrsdienst im Innenministerium. Daher sind E-Scooter seit 1. Juni eine eigene Kategorie. Verhaltensregeln gelten die Gleichen wie beim Fahrrad. Handzeichen und Alkoholverbot müssen nun auch beim E-Scooter beachtet werden.

Kinderausweis für E-Scooter gefordert

Kinder unter zwölf Jahren müssen für den E-Scooter entweder im Besitz eines Radfahrausweises oder in Begleitung eines Erwachsenen sein. Bei der Radfahrprüfung selbst ändert sich aber nichts: „Es geht beim Radausweis um Verkehrsregeln. Die Fahrsicherheit fällt eher in den privaten Bereich“, sagte Mossbeck vom Innenministerium.

Werner Madlencnik, Leiter der Easy Drivers Radfahrschule sieht das anders: „Es gehört dringend eine individuelle Ausbildung für E-Scooter her. Ideal wäre ein eigener Ausweis.“ Denn der E-Scooter stelle andere Anforderungen an das Fahrverhalten als das Fahrrad.

„Beim E-Scooter gibt man Gas und gewinnt schnell an Geschwindigkeit. Die Räder sind sehr klein und schon bei geringen Unebenheiten kann der Scooter ausbrechen“, erklärt Radfahrlehrer Madlencnik.

Außerdem ist man am Scooter tiefer am Boden. Vor allem für Kinder bedeute das eine andere Sichtbarkeit. Hinzu kommt, dass andere Verkehrsteilnehmer den E-Scooter-Fahrer noch schwer einschätzen können.