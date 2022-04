Danninger: "Radtourismus ist ein Impulsgeber"

Werbung

Als "Querschnittsmaterie" bezeichnet Tourismuslandesrat Jochen Danninger den Radtourismus für Niederösterreich im Rahmen der Präsentation der Radland-Tourismusstrategie 2025 in der Landesgalerie Krems vor Journalisten.

Jede zehnte Euro im Tourismus hänge mittelbar oder unmittelbar mit dem Radtourismus zusammen. Allein im Vorjahr hat der Radtourismus einen Umsatz von 252 Millionen Euro generiert. Außerdem generiere er auch weitere Impulse in der Beherbergungsbranche, in Gastronomie, Einzelhandel oder für Sportstätten. "Mit jedem Euro aus dem Radtourismus werden weitere 35 Cents Wertschöpfung in anderen Branchen ausgelöst", sagt Danninger. Das komme auch im Ausland gut an: jeder zweite Auslandsgast kommt als Hauptmotiv zum Radfahren nach Niederösterreich.

Einkehr- und Übernachtungsanteil erhöhen

Um Niederösterreich - wie bereits in der Tourismusstrategie angekündigt - als "Radland Nummer eins im Herzen Europas" weiter zu positionieren, will das Land NÖ gemeinsam mit der ecoplus und NÖ-Werbung weitere Maßnahmen setzen und verfolgt dafür fünf Strategieansätze: Radfahr-Infrastruktur verbessern und ausbauen, Wertschöpfung pro Gast erhöhen, verbesserte Zusatzleistungen, stärkere internationale Vernetzung, NÖ als Raddestination im In- und Ausland in Zielmärkten wie Deutschland, Tschechien, Holland und Slowakei kampagnisieren.

"Ziel ist es, unsere Radstrecken nicht rasch zu absolvieren, sondern den Einkehr- und Übernachtungsanteil zu erhöhen", unterstreicht Danninger die grundsätzliche Strategieausrichtung. Radfahrer, die in Niederösterreich übernachten, geben im Schnitt 94 Euro pro Tag aus. Sorglos-Radreise-Pakete, grenzüberschreitende Radangebote und Kooperationen und Off- und Onlinekampagnen sollen Niederösterreichs Qualitäten als Urlaubsdestination weiter im In- und Ausland befördern.

Geplant: Vorderer Ybbstal-Radweg als Lückenschluss

Bislang wurden über die ecoplus 32 Millionen Euro in den Radinfrastruktur-Ausbau investiert. Weitere 17 Millionen Euro sollen in den nächsten fünf Jahren etwa in die Attraktivierung des Donau-Radwegs, in den Ausbau des vorderen Ybbstal-Radwegs als Lückenschluss zum Ybbstal-Radweg bis nach Lunz am See und in die Optimierung des Kamp-Thaya-March-Radwegs fließen. Dazu zählen zum Beispiel die Trassenführung, Oberflächengestaltung, Beschilderung, WLAN-Spots, Digitale Ankündigung von Veranstaltung, Rad-Servicepunkte und Rastplätze, erklärt ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Insbesondere für Familien mit Kindern soll es entlang bestehenden Routen eine "kindgerechte Inszenierung", Einkehrmöglichkeiten und einen Sicherheitsausbau anhand von Qualitätskriterien, die österreichweit einmalig sind.

"Tourismus-Mission": Langsam fahren und verweilen

"Wir sind auf einer Mission, um Niederösterreich als Radland weiter auszubauen", bezeugt und bestätigt Michael Duscher, Chef der Niederösterreich Werbung, den Landeskurs und erklärt weiters: "Radfahren verbindet das Beste, was Niederösterreich zu bieten haben: Natur, Kultur, Kulinarik und Gesundheit."

Ob spezielle Radl-für-Kids-Touren, regionale Routen bzw. Sternrouten, wo man immer am Ausgangspunkt zurückkommt: die NÖ-Werbung hat 45 mehrtägige Radreisen geschnürt, um NÖ-Radurlauber "zum Langsamfahren und zum Verweilen" zu bringen. Dabei trage man auch dem "unglaublichen E-Bike-Trend", dem Gravel-Biken (einer Mischung zwischen MTB und Rennradfahren, Anm.) und speziellen Angeboten für Familien mit Kindern Rechnung.