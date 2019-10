Rund um Allerheiligen besuchen die Menschen traditionell die Gedenkstätten ihrer verstorbenen Liebsten. Dass es für jeden Verstorbenen auf dem Friedhof ein Grab gibt, bei dem man eine Kerze anzünden und sich erinnern kann, ist aber nicht mehr selbstverständlich.

Die Feuerbestattung als Alternative zum klassischen Sarggrab eröffnet immer mehr Möglichkeiten. Für die Beisetzung von Urnen und Aschenkapseln gibt es neue Wege. Menschen, die auch nach dem Tod mit der Natur verbunden bleiben möchten, können sich etwa unter einem Baum bestatten lassen. In den „Wäldern der Ewigkeit“ in Mauerbach (Bezirk St. Pölten) oder Bisamberg (Bezirk Korneuburg) wird die Asche eines Verstorbenen im Wurzelbereich eines Baumes beigesetzt. „Die Nachfrage wird immer größer“, bestätigt man bei dem gleichnamigen Naturbestattungsunternehmen.

Auch katholische Klöster, die seit jeher Grund und Boden für Bestattung zur Verfügung stellen, gehen den Trend beim letzten Weg mit: Mehrere Stifte und das Erzbistum Wien gründeten gerade erst das Gemeinschaftsunternehmen „Klosterwald“, das Waldflächen für Naturbestattung zur Verfügung stellt. Der erste Klosterwald eröffnete in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen), im Frühjahr kommt ein zweiter in der Nähe des Stiftes Heiligenkreuz (Bezirk Baden) hinzu.

Wer sich mit dem Wasser verbunden gefühlt hat, kann außerdem in der Donau bestattet werden. Die Asche des Verstorbenen wird dann in einer wasserlöslichen Urne vom Schiff aus beigesetzt.

Asche kann zum Diamanten werden

Menschen, die ihre Liebsten auch über deren Tod hinaus noch bei sich haben wollen, können die Urne mit einer Genehmigung im eigenen Garten bestatten. Wer den geliebten Menschen noch näher bei sich haben will, kann Asche und Haare zu einem Edelstein pressen lassen und etwa als Ring auf dem Finger tragen.

Als zusätzliches Argument für alternative Bestattung nennen Anbieter Kostenersparnis durch das Wegfallen der laufenden Ausgaben für die Grabpflege.

Die Grenzen sind bei der Bestattung in NÖ trotzdem relativ eng gesetzt: Anders als in anderen Ländern ist es etwa nicht erlaubt, die Asche eines Verstorbenen einfach in der Natur zu verstreuen.