Heiz- und Benzinkosten könnten stark steigen

Ab 2027 wird ein zweites Emissionshandelssystem für Gebäude und Straßenverkehr (ETS2) in allen EU-Mitgliedsländern eingeführt. Durch diese neue CO2-Bepreisung verteuern sich fossile Brennstoffe wie Gas und Heizöl, aber auch Kraftstoffe wie Diesel und Benzin.

Derzeit zahlen in Österreich alle Anbieter von fossiler Energie 32,5 Euro pro Tonne CO2. Dieser Preis werde bis 2026 auf rund 55 Euro steigen und könnte mit dem Inkrafttreten der neuen EU-Richtlinie im Jahr 2027 oder spätestens 2028 auf 200 Euro pro Tonne steigen, sagt Erwin Mayer, Klimaökonom von der Plattform „KlimaNÖtral“. Die Anbieter werden jedenfalls den Preis an Endkunden weitergeben: Besitzer unsanierter Häuser mit fossilen Heizungen und Verbrenner-Autofahren müssen mit massiven Mehrkosten rechnen. Je nach CO2-Preisentwicklung könnte sich der Liter Diesel, Benzin und Co. um bis zu 75 Cents im Jahr 2028 verteuern.

Wie hoch der CO2-Preis steigt, hängt letztendlich von Angebot und Nachfrage ab – und von den umgesetzten Klimaschutzmaßnahmen des Bundes und jedes Einzelnen. Mayer fordert hier in NÖ ein Verbot von Gasheizungen in Neubauten, mehr Hilfen für Einkommensschwache in unsanierten Häusern - für Sanierung und Heizungstausch - und Aufklärung über die Kostenentwicklung, etwa bei Kauf eines Neuwagens.

Bis zu 30.000 Euro Mehrkosten für vierköpfige Familie

Ohne Gegenmaßnahmen drohen sehr hohe Belastungen, sagt Mayer. „Im Extremfall könnte etwa einer vierköpfigen Familie mit einem ungedämmten Haus und zwei Autos bis zu 30.000 Euro Mehrkosten über 20 Jahre entstehen.“

Zum sozialen Ausgleich und zur Abfederung der Kosten für ärmere Haushalte wird es zur Einführung des zweiten Emissionshandelssystems ein EU-Klimageld geben. Der neue „soziale Klimafonds“ wird mindestens 67 Milliarden Euro umfassen und zwanzig Jahre lang laufen. Die Kosten werden aber darüber hinaus weiter steigen. Für jene aber, die klimaneutral fahren oder heizen, werde dieser EU-Klimabonus, den alle bekommen, zum Nettozuschuss, sagt Mayer.