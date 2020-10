Der ab 13. Dezember gültige neue ÖBB-Fahrplan bringt Verbesserungen für Pendler bei vielen Regionalbahnen. Beim Fernverkehr, wo die Bahn „eigenverantwortlich unterwegs“ sei, „haben derzeit die Fahrgäste das Nachsehen“, heißt aus dem Büro von Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

St. Pöltner und Mostviertler besonders betroffen

Sechs Railjet- und Railjet- Express-Verbindungen entlang der Weststrecke sollen entfallen - zumindest laut aktuell abrufbarem ÖBB-Fahrplan ab 13. Dezember. Das bedeutet Fahrzeit-Verlängerungen von bis zu einer Stunde für viele NÖ-Pendlerinnen und Pendler. Besonders Reisende aus dem Mostviertel und St. Pölten sind betroffen.

Die Auswirkungen sind auch auf der Südbahn nach Wiener Neustadt, für Fahrgäste mit dem Ziel Krems, Hainfeld oder Bruck an der Leitha spürbar. „Taktknoten wie St. Pölten, Amstetten oder St. Valentin hängen in der Luft, die Anbindung nach Wien und zum Flughafen wird verschlechtert, und Reisezeiten werden deutlich länger“, gibt Ludwig Schleritzko zu Bedenken.

Bund und ÖBB befinden sich gerade in Verhandlungen zu den bedrohten Railjet-Verbindungen. „Es ist im Interesse von uns allen, dass dieses Angebot auch weiterhin besteht“, sagt ein Pressesprecher der Bahn gegenüber der NÖN. Sobald die Gespräche zwischen Verkehrsministerium und ÖBB abgeschlossen sind, werde das Ergebnis auch technisch wieder in den Fahrplan eingepflegt, so der Sprecher.

Nach der positiv aufgenommen Präsentation des ÖBB-Rahmenplans 2021-2026 sieht Schleritzko durch die Railjet-Reduktion die vom Land angestrebte Mobiltiätswende stark gefährdet. „Schlechtere Öffi-Verbindungen werden keine Gäste zum Umstieg auf die Bahn bewegen“, sagt Schleritzko.

Ohne die sechs Railjet-Verbindungen im neuen Fahrplan werden NÖ-Pendlerinnen und Pendler die Auswirkungen ab 13. Dezember spüren.