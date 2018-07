„Ich bin ein Hackler und ich liebe meinen Job!“ Es ist 7 Uhr früh, Zoran Jeftic trinkt seinen Morgenkaffee auf der Baustelle im 22. Bezirk in Wien, auf der er im Einsatz ist. Wohnungen werden hier errichtet, für den Elektriker gilt es, mit seinen Kollegen diese mit der Elektronik zu versorgen. An sich nichts Ungewöhnliches. Aber: Zoran Jeftic ist 62 Jahre alt. Und erst seit 1,5 Monaten in seiner aktuellen Firma beschäftigt.

Trotz seines Alters und vier Bypässen hat er kein Problem damit, arbeiten zu gehen. „Ich will meine Tochter unterstützen, sie baut gerade ein Haus.“

„Ich habe mir gedacht: Er sucht einen Job, ich suche einen Mitarbeiter – probieren wir’s einfach!“ Firmenchef Leopold Schirgenhofer

In den vergangenen zehn Jahren hat Jeftic bei verschiedenen Leiharbeitsfirmen gearbeitet. Im Mai wurde er arbeitslos. Auf der Suche nach einem Job hat er sich auch bei Leopold Schirgenhofer beworben. Dieser betreibt in Inning (Bezirk Melk) mit einem Partner die Elektrotechnikfirma Hatec. 35 Mitarbeiter sind hier beschäftigt.

Beim Bewerbungsgespräch mit Zoran Jeftic war das Alter natürlich ein Thema, verrät der Unternehmenschef. Ein Ausschlussgrund für eine Anstellung war es aber nicht. „Ich habe überhaupt noch nie einen Bewerber in diesem Alter gehabt. Ich habe mir aber gedacht: Er sucht einen Job, ich suche einen Mitarbeiter – probieren wir’s einfach!“

Natürlich müsse man bei körperlich fordernden Berufen darauf achten, wie fit ein Bewerber ist. „Die Leute müssen dynamisch sein. Für mich ist nicht erheblich, wie alt jemand ist – er muss ins Team passen.“

Je älter der Arbeitnehmer, desto schwieriger die Jobsuche

Ein Paradebeispiel, das aber nicht die Realität am Arbeitsmarkt widerspiegelt. Je älter ein Arbeitnehmer wird, desto schwerer hat er es, einen Job zu finden. Im Juni 2017 waren knapp 17.700 Personen über 50 beim AMS NÖ arbeitslos gemeldet. Das ist zwar ein Minus von 6,8 Prozent gegenüber Juni 2016. Dem stehen aber nur 1.060 Arbeitsaufnahmen im Juni (+14,1 Prozent) gegenüber. Je älter die Personen werden, desto schwieriger ist die Jobsuche. Gab es bei den 50- bis 54-Jährigen 602 Arbeitsaufnahmen, waren es bei den 60- bis 64-Jährigen nur 49.

Man müsse aber beachten, dass Personen 50 + nicht signifikant öfter arbeitslos werden als jüngere, stellt Helmut Hofer, Arbeitsmarktexperte am Institut für Höhere Studien (IHS) klar. „Aber wenn eine Person über 50 arbeitslos wird, dann hat sie es schwer.“ Er weiß: „Bei älteren Arbeitslosen kommen ja meistens zum Alter noch andere Faktoren dazu, die eine Vermittlung schwer machen. Man ist körperlich nicht mehr so fit, und es gibt eine Diskriminierung durch die Unternehmer gegenüber älteren Bewerbern.“

Hofer nennt eine Reihe von Maßnahmen, die das Risiko, im Alter arbeitslos zu werden, verringern können. „Ich bin ein Freund der Prävention.“ Über allem steht die Qualifikation. „Das trifft zwar nicht nur auf Ältere zu. Nur: Wenn jemand jung ist und körperlich arbeitet, macht fehlende Bildung vielleicht noch nichts aus. Aber im Alter nimmt die körperliche Einsatzmöglichkeit ab.“ Lebenslanges Lernen ist also wichtig, ebenso wie frühe Umschulungsmaßnahmen bei körperlicher Arbeit.

Außerdem spricht sich Hofer für eine Antidiskriminierungskampagne aus. Diese könnte mit Best-practice-Beispielen Unternehmern die Scheu nehmen, ältere Personen zu beschäftigen.

Auch fließende Übergänge in die Pension hält er für klug. „Aber nicht mit dem Modell der Altersteilzeit wie wir sie jetzt kennen, sondern im Alter zwischen 62 und 67 Jahren.“ Denn die Menschen müssten sich daran gewöhnen, länger zu arbeiten. „Das Pensionssystem ist nur finanzierbar, wenn die Menschen länger arbeiten.“ Hier brauche es mehr Bewusstsein bei den Arbeitnehmern, aber auch bei den Arbeitgebern.