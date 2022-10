Neuer Preis für Jung-Unternehmer

Werbung

Die riz up Gründeragentur des Landes Niederösterreich und die Wirtschaftskammer Niederösterreich wollen außergewöhnliche Leute auszeichnen, die in den letzten fünf Jahren ein Unternehmen gegründet haben, sich selbständig gemacht haben oder als Freiberufler durchgestartet sind. „Niederösterreich ist ein Gründerland. Jede fünfte Unternehmensneugründung österreichweit findet bei uns statt und jedes neue Unternehmen im Land bringt uns weiter! Denn die Gründerinnen und Gründer sind nicht nur die Unternehmen von heute, sondern auch potenzielle Arbeitsgeber in der Zukunft“, sagen Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Noch bis zum 21. Oktober können sich Jung-Unternehmerinnen und Jung-Unternehmer für den „Gründerland Niederösterreich Preis“ bewerben und sich so einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Nach der Einreichfrist folgt eine zweiwöchige Online-Votingphase. Die Preisverleihung findet am 22. November in der Wiener Neustädter Arena Nova statt. Zu gewinnen gibt es für die Unternehmer, Neuen Selbstständigen und Freiberuflichen wertvolle Medienpreise in Print und TV.

Mehr Infos zum Preis gibt es auf: preis.gruenderland-noe.at