EVN will Kundinnen und Kunden mit Preisvorteilen locken

Mit zwei neuen Tarifen will die EVN Neukunden gewinnen und Bestandskunden glücklicher machen: Für Haushaltskunden bietet der Landesenergieversorger ab Freitag einen neuen Floater, auf „Optima Aktiv Natur“ getauft, der sich direkt am Großhandelsmarkt orientiert und Preisentwicklungen – nach unten oder oben – direkt an die Kundinnen und Kunden weitergibt.

„Unser neuer Tarif richtet sich an Kundinnen und Kunden, die den Energiemarkt beobachten und durch die monatlich angepassten Preise direkt am Marktgeschehen teilnehmen möchten“, sagt EnergieAllianz-Austria-Geschäftsführer Herwig Hauenschild. Derzeit notiert der neue Floater der EVN bei 14,69 Cent netto pro Kilowattstunde (kWh). Er kann sowohl von Neukunden als auch Bestandskunden, die keiner Bindung unterliegen, gewählt werden.

Günstigere Neuauflage des „Optima Garant 12“

Der zweite Tarif ist rund 280.000 EVN-Kundinnen und Kunden bereits bekannt: Sie haben seinen Vorgänger im Frühjahr nach Aufkündigung ihrer „Optima Klassik“-Tarife gewählt. Jetzt bessert die EVN KG nach und bietet mit dem neuen „Garant 12“ einen Fixpreistarif, der um 15 Prozent bei Strom und 19 Prozent bei Gas günstiger ist als der alte.

Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden, die etwa den Vorgänger in den vergangenen Monaten gewählt haben, können umsteigen. Bei Strom notiert der Tarif bei 22,5 Cent pro kWh netto, bei Gas bei 9,5 Cent pro kWh netto.

Ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Verbrauch von 3.500 kWh Strom und 15.000 kWh Gas, der aus dem bestehenden Optima Garant12 wechselt, spare sich mit dem neuen Angebot insgesamt rund 573 Euro, „wobei allerdings Effekte aus der Strompreisbremse der Bundesregierung nicht berücksichtigt sind“, sagt Hauenschild.