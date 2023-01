Weinviertler Veltliner in drei DAC-Stufen

Werbung

Zufrieden zieht Hans Setzer, Obmann des regionalen Weinkomitees im Weinviertel, über das Jubiläumsjahr des Weinviertel DAC Bilanz. Gleichzeitig kündigt er für die Zukunft aber auch eine wesentliche Veränderung an.

„Es war eine tolle Sache, dass wir 20 Jahre Weinviertel DAC feiern konnten, wir haben als DAC-Pioniere in Österreich das auch sehr interessant umgesetzt“, stellt der Hohenwarter Winzer Setzer fest.

Zu den Höhepunkten des Jahres zählte ein Gewinnspiel, bei dem drei Mal ein Lebensvorrat Weinviertel DAC gewonnen werden konnte sowie eine Jahrgangsverkostung im Rahmen der Wiener Weinmesse „Vievinum“, für die Setzer den ersten DAC-Jahrgang aus 2002 stellte. Eine erfolgreiche Verkostung gab es auch im Rheingau und in Retz wurde der „Wine Educators Congress“ ausgetragen.

Weinviertel DAC bleibt auch in Zukunft dem Grünen Veltliner vorbehalten. Trotzdem will Setzer heuer Vorbereitungen treffen, auch im Weinviertel auf das dreistufige DAC-System umzusteigen. So soll es Weinviertel DAC künftig als Rieden-, Gebiets- und Ortswein geben. Damit soll es möglich werden, Erste Lagen zu klassifizieren, wobei der Weinbauverband festlegen muss, was eine Erste Lage ausmacht. Sicher kann man sich aber weiter sein, dass eben nur Grüner Veltliner Weinviertel DAC ist.