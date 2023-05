skillsUP: Wirtschaftskammer und WIFI fördern Talente der Lehrlinge

8.300 Lehrlinge sind derzeit in Niederösterreichs Gewerbe- und Handwerksbetrieben tätig. Obwohl die Branche somit im Vergleich mit anderen die meisten Lehrlinge aufweist, kämpft sie dennoch mit dem Thema Arbeitskräftemangel. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) möchte Unternehmen deshalb dabei unterstützen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig zu halten.

„Ein wichtiger Schlüssel dazu sind neue Perspektiven und die Förderung von Talenten“, verweist WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker auf skillsUP, eine gerade gestartete, österreichweit einzigartige Lehrlingsunterstützung (die NÖN berichtete). Im Rahmen von skillsUP können sich Lehrlinge Hilfe in den Bereichen Deutsch, Englisch, Kommunikation, Mathematik und geometrisches Zeichnen holen.

Individuelle Bedürfnisse stehen im Vordergrund

Das Einzigartige an der Lernunterstützung skillsUP ist, dass sie sich an den Bedürfnissen jedes Lehrlings orientiert. Daher findet vor dem Kurs ein individuelles Einstiegsgespräch mit dem Lehrling und dem Lehrbetrieb statt. „Nach diesem Gespräch werden die notwendigen Schulungsmodule und Schulungstage individuell zugeteilt“, nennt Ecker Details.

Die Lehrlinge können das ganze Jahr über von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 16 Uhr, am Projekt teilnehmen. Ein Kurseinstieg ist jederzeit möglich, wobei die Kurse sowohl digital als auch als Präsenzveranstaltung angeboten werden. skillsUP soll dazu beitragen, dass Jugendliche in der Berufsschule leichter lernen und sich in der Praxis besser auf ihre Talente konzentrieren können. Die Lernziele werden zwischen dem WIFI NÖ, dem Betrieb und der lernenden Person definiert und abgestimmt. Die Kurskosten werden größtenteils gefördert.

Auch für Jochen Flicker, NÖ Spartenobmann Gewerbe und Handwerk, ist skillsUP ein wichtiger Baustein zur Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Man kann keine Branche hervorheben, der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermangel zieht sich durch alle Fachrichtungen.“ Den akuten Arbeitskräftemangel belegt auch die neueste repräsentative Umfrage der WKNÖ unter niederösterreichischen Unternehmen: 54 Prozent aller Betriebe berichten von dauerhaft unbesetzten Stellen, für 42 Prozent der Befragten hat sich die Situation im letzten Jahr verschlechtert.