Flughafen Schwechat und AUA bieten Gepäckabholung von zu Hause

Werbung

Sich vor einer Reise nicht ums eigene Gepäck kümmern, keine schweren Koffer schleppen und keine langen Wartezeiten beim Check-in Schalter. Diesen Komfort möchten der Flughafen Schwechat und Austrian Airlines ihren Passagierinnen und Passagieren ab sofort ermöglichen. Die Vorgehensweise ist einfach: Das Gepäck, egal ob Koffer, Kinderwägen oder Sportequipment, wird an einem definierten Abholtermin zu Hause, im Büro oder im Hotel abgeholt und die Reisenden erhalten es erst nach Ankunft an der Zieldestination zurück. Ab dem Zeitpunkt der Abholung kann der Standort des Gepäckstückes nachverfolgt werden. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG betont: „Rechtzeitig vor der Sommersaison bauen wir damit die Servicequalität in Wien noch weiter aus“.

Das Service soll je nach Anzahl der Gepäckstücke und Abholort ab 26 Euro in Anspruch genommen werden können. Allerdings werden die ersten 200 Buchungen, die Flüge mit Abflug bis 3. Mai betreffen, im Rahmen eines Testlaufs durchgeführt und sind deshalb kostenlos. Buchungen erfolgen über die externe Plattform von Airportr, dem Kooperationspartner von Austrian Airlines und Flughafen Schwechat.

Service derzeit nur in Wien verfügbar

Das ab 12. April gültige Angebot gilt derzeit nur für den Raum Wien und nicht für Niederösterreich oder andere Bundesländer. Eine Ausweitung auf den Raum Niederösterreich sei laut Flughafen-Pressesprecher Peter Kleemann aber geplant. Wann, ist noch unklar. Mittelfristig soll die Einschleusung der abgeholten Gepäckstücke außerdem über den City Check-in des City Airport Train in Wien Mitte erfolgen.