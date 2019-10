45.427 Niederösterreicher sind derzeit ohne Arbeitsplatz. Die niederösterreichische Arbeitslosen-Quote verzeichnete im September einen Rückgang um 1,2 Prozent (538 Personen) und erreicht somit die niedrigste Arbeitslosen-Quote im Monat September seit sieben Jahren. Insgesamt waren Ende des Vormonats 54.353 Personen entweder als arbeitslos registriert oder in Schulungsmaßnahmen des AMS NÖ, im Vorjahr waren es um 1.480 Personen mehr. Zwar ist die Tendenz der Arbeitslosenrate im Land weiterhin sinkend, wenn auch mit etwas mehr als einem Prozent langsamer als bundesweite (3 Prozent). Landesrat der ÖVP Martin Eichtinger stuft die Entwicklung des niederösterreichischen Arbeitsmarktes weiterhin als günstig ein, da der Beschäftigungsanstieg weiter anhält und der Rückgang der Arbeitslosigkeit zum Vorjahr deutlich spürbar sei.

Schnabl fordert aktivere Arbeitsmarktpolitik

Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl hingegen sieht in den schwächeren Konjunkturdaten der gesamten EU-Zone, stürmische Zeiten für den heimischen Arbeitsmarkt aufziehen. Vor allem die Daten aus dem Nachbarland und Außenhandelspartner Nr. 1 Deutschland beunruhigen den SPÖ-Politiker. „Die Politik muss sich hier Hand in Hand mit Arbeitnehmervertreten und der Wirtschaft rüsten, um den Arbeitsmarkt auch in konjunkturschwachen Zeiten stabil halten zu können.“, so Schnabl. Um die Wirtschaft in Schwung zu halten sei vor allem Kaufkraft durch geregeltes, gutes Einkommen gefragt. „Aktive Arbeitsmarktpolitik ist notwendig, um den Menschen einen Arbeitsplatz und damit ein sicheres Leben zu ermöglichen.“, betont Arbeitsmarktsprecher der SPÖ Niederösterreich Rene Pfister. Um dies zu schaffen sieht er Konjunkturanregung durch steigende Kaufkraft als essenzielle Stoßrichtung der Politik.

Immer stärker von Arbeitslosigkeit ist, laut Schnabl, die ältere Generation im Alter von 50+ betroffen. Ein schwerwiegender Effekt aus dieser Entwicklung ist die immer häufiger auftretende Altersarmut, die momentan 18.163 Niederösterreicher betrifft. Die Fortsetzung des von der SPÖ initiierten Nationalrats-Beschluss des Arbeitsmarktprojektes, welches genau diese Altersgruppe unterstützen soll, war laut Franz Schnabl schon überfällig gewesen. Die Arbeitslosenrate der Frauen dieser Gruppe steigt mit 6 Prozent am deutlichsten. Die Arbeitslosigkeit verringert sich bei weiblichen Bürgerinnen generell in jeder Altersgruppe langsamer als bei männliche.

Landesrat Eichtinger lobt Arbeitsmarkt-Projekte

Während die Arbeitslosigkeit bei der Generation 50 + anstieg, verbesserte sich die Arbeitsmarkt-Situation für die Jugend. Die Jugendarbeitslosigkeit konnte ging im vergangenen Jahr um 5,7 Prozent zurück, was mehr als 1.000 Jugendlichen, die nun eine fixen Arbeitsplatz besitzen, entspricht „Unsere gemeinsamen Projekte und Initiativen gegen die Jugendarbeitslosigkeit und den Fachkräftemangel zeigen Wirkung.“, freut sich Martin Eichtinger.

Vor allem konnte dies laut dem ÖVP-Politiker durch die Lehrlingsoffensive des Landes, des AMS und des Europäischen Sozial-Fonds erreicht werden. „Heuer konnten bereits 1.620 Jugendliche, die beim AMS NÖ vorgemerkt waren, eine Lehrstelle finden – um 275 oder 20,4 Prozent mehr als im Vorjahr“ so AMS NÖ Geschäftsführer Sven Hergovich. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 9,2 Prozent gesunken ist und somit 958 Personen eine Beschäftigung fanden.

Von den derzeitigen Arbeitsmarktentwicklungen profitierten vor allem die Hilfsberufe allgemeiner Art, die 253 Personen einen Arbeitsplatz ermöglichten und somit um 8,4 Prozent weniger Arbeitslose verzeichnete. Dieser Sparte folgte auch die der Techniker mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um 6,9 Prozent. Auch die Fremdenverkehrsberufe (-3,2 Prozent), die Handelsberufe (-1,2 Prozent) und die Lehr- und Kulturberufe (-3,7 Prozent) schlossen sich diesem Trend an.