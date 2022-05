WIFI will Praxis-Bezug ausbauen

Werbung

Keine Augenweide ist das von außen abgewetterte WIFI-Gebäude an der Mariazeller Straße in St. Pölten. Zumindest nicht auf den ersten Blick.

„Für mich war es immer ein Betonbunker und wegen des Denkmalschutzes ein Klotz am Bein der Wirtschaftskammer“, gesteht WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser im Gespräch mit der NÖN.

Gutes bewahren, Neues ermöglichen, will WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser beim WIFI. Foto: Philipp Monihart

Erst auf den zweiten oder dritten Blick erkenne man, was für ein Kunstwerk der Wiener Stararchitekt Karl Schwanzer – Erbauer des „BMW-Vierzylinders“ in München und des 20er-Hauses in Wien – im Jahr 1972 in St. Pölten geschaffen hat: „Vom Besuchergang, den Handläufen, den Innenhöfen und Schau-Lehrwerkstätten: Es ist alles ideal durchdacht für eine moderne Weiterbildungseinrichtung“, sagt Moser.

Wie visionär Schwanzers Bildungsgebäude schon damals war, zeigt sich nach 50 Jahren. „Wir können noch immer mithilfe von leichten Adaptierungen das Kursangebot gut dort durchführen“, sagt Institutssprecherin Michaela Vorlaufer.

Bildungsaffine Funktionäre in Führung als Impulsgeber

Dennoch wird beim WIFI künftig kein Stein auf dem anderen bleiben. Zumindest was die Organisation anlangt. Um die Zukunft der Bildung aktiv mitzugestalten, für die Anforderungen der Zeit (und Wirtschaft) gewappnet zu sein und letztendlich nachhaltige Wegentscheidungen zu treffen, setzt das Weiterbildungsinstitut der WKNÖ auf eine noch stärkere Praxisverflechtung und neue Impulse. Dafür sollen mitunter bildungsaffine Unternehmer sorgen. „Wir haben nichts anderes gemacht, als die Idee der Funktionärsinvolvierung, die unser Präsident Wolfgang Ecker seit Beginn seiner Amtszeit vorantreibt, auch auf das WIFI umzulegen und auszubauen“, sagt Moser.

Statt dem bisherigen WIFI-Kuratorium als reines Informationsgremium wird es ein 16-köpfiges Arbeitsgremium geben, das primär aus bildungsaffinen Unternehmerinnen und Unternehmern aus den sieben Sparten besteht. Dieses Gremium tagt vierteljährlich, begleitet künftig die Arbeit des WIFI als eine Art Aufsichtsrat und versorgt das Institut mit frischen Impulsen. Aus diesen 16 Köpfen wurde nun ein Leitungsgremium gewählt, das in vier neu geschaffenen Ressorts – Infrastruktur, Zukunft, Vertrieb, Produktion – aktiv mitgestalten soll.

Um eine moderne Infrastruktur wird sich etwa der Wilhelmsburger Elektromaschinenbauer Andreas Kandioler kümmern. Kandioler ist auch Bundesinnungsmeister der Mechatroniker in der Kammer. „Als größter Weiterbildungsanbieter haben wir einen Riesenapparat an Gebäuden, Maschinen und Einrichtungen – die müssen vernünftig behandelt und nachbeschafft werden. Die Kunden erwarten eine moderne Infrastruktur“, sagt Moser.

Die Zukunft der Bildung beim WIFI hingegen liegt in den Händen der promovierten Juristin und Vorstandsvorsitzenden bei Admiral Casinos und Entertainment AG, Monika Racek. Die zwei anderen, klassischen Ressorts Vertrieb/Marketing und Produktion werden jeweils vom Mistelbacher Autohändler Gernot Wiesinger bzw. von der Mödlinger Unternehmensberaterin und Personalentwicklerin Claudia Hans geführt.

Keine Revolution, sondern Evolution im WIFI-Umbau

Auch wenn die Zukunft neue, digitale Geschäftsmodelle und Ausbildungsformen à la Gamification, also spielerisches Lernen, bringt, gehe es letztendlich auch beim WIFI darum Gutes zu bewahren und Neuem Raum zu geben, so Moser. Daher wird auch das Erbe Schwanzers für die berufliche Weiterbildung und das 50-jährige WIFI-Bestehen in St. Pölten mit einem Festakt am 23. September ebenda gefeiert.